Двойной подбородок: что делать

Двойной подбородок появляется в результате лишнего веса или просто с возрастом. Эффективные способы борьбы с ним есть.

Висящая ниже подбородка складка смотрится некрасиво, заставляет человека чувствовать себя неуверенно. И если лишний вес можно убрать, то подбородок уходит с ним далеко не всегда. У некоторых людей его появление связано с генетическими возрастными изменениями в организме.

Причины проблемы

Двойной подбородок может появляться по таким причинам:

возрастные изменения;

гормональные скачки;

гиподинамия;

резкие колебания массы тела (в любую сторону).

Для достижения эффективных результатов нужно определить для себя, что и где именно не так, а потом начинать борьбу. Среди доступных способов – диета, спорт, специальные упражнения, пластическая хирургия, косметология. Настраивайтесь на долгую борьбу – такой дефект внешности быстро не проходит.

Мужчины и женщины против двойного подбородка

Женщины традиционно уделяют намного больше внимания внешности, но и у мужчин может появляться второй подбородок, а вместе с ним желание откорректировать физический недостаток. Способы коррекции внешности одинаковые – это занятия спортом и местные упражнения, переход на правильное питание, диета, местные косметические процедуры.

Маски, крема от второго подбородка фактически не эффективны, но в комплексе давать результаты могут. Более быстрые и действенные варианты:

Гимнастика – бюджетный метод, эффект заметен не сразу, зато сохраняется надолго. Заниматься можно самостоятельно по видео. Массажи – профессиональные или домашние, ручные или аппаратные, баночные. Лимфодренаж заметный, но многое зависит от грамотности проведения процедуры. Мезотерапия – инъекции коктейлей, состав которых направленно воздействует на жировые клетки. При дряблости кожи дополнительно используют тонизирующие компоненты.

Можете обратить внимание на термаж – он усиливает выработку коллагена, эластина, ускоряет процессы омоложения. Главное, чтобы в подкожных слоях не было силикона, иначе процедура противопоказана. Хорошо показывает себя в борьбе с двойным подбородком баночный массаж. Делая его в домашних условиях, будьте очень осторожны, работайте по линиям, чтобы не потянуть кожу.