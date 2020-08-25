Дырки в носках: как правильно зашить

Носки – предметы повседневной одежды, которые от частого ношения и стирки стираются, становясь дырявыми. Поэтому люди начинают покупать новые, но не стоит старые отправлять в мусорное ведро. Их можно заштопать. Только надо учитывать материал, из которого сделано изделие. Шерстяные носки надо зашивать толстым слоем пряжи, а трикотажные – тонкими. Чем тоньше ткань, тем меньшего размера будет нитка для избавления от дырок.

Советы по зашиванию шерстяных носков

Надо выбрать правильный цвет и толщину нитки.

Зашивать носок надо только после того, как он вывернут наизнанку.

На нитке завязывают узелок, который никто не увидит с лицевой стороны.

Дырку зашивают с помощью потайного шва – наносят горизонтальные стежки, которые немного заходят за края дырки.

Стежки надо протягивать с внутренней стороны.

В конце работы нить немного подтягивают, чтобы шов стал незаметным.

Ремонт носка с дыркой на пальцах

В этом месте зашивать изделие просто, ведь в этой части проходит шов, который соединяет две части носка. Поэтому здесь используют плоский и гладкий шов. Не стоит захватывать иголкой много места от края. Так выйдет очень грубый шов, который будет натирать кончики пальцев во время ходьбы.

При зашивании нитка не натягивается, стежки располагают параллельно друг другу. С изнанки шов получится косым, а с обратной стороны – частым и плоским.

Когда ремонт закончен, нужно натянуть носок на плотный картон, положить сверху влажную марлю и прогладить теплым утюгом.

Метод штопки

Суть состоит в накладывании заплаток на дырку. Применяют для крупных отверстий, когда края соединить не получится. Заплатку делают из старого носка, футболки или детской одежды. Края дырки на носке выравнивают ножницами по периметру.

Вырезать кусочек ткани надо так, чтобы она была больше на 3-5 мм дыры на носке.

Заплатка прикладывается с изнанки и должна полностью закрывать отверстие. Швы наносят тонкой иглой. Обычно применяют шов «иголка вперед» или тот, который имитирует строчку.

Зашивание дыры на пятке

Разложить носок на столе, сделать надрез, чтобы получился треугольник с центром в середине отверстия на пятке.

Сложить носок по линии пятки, чтобы соединились две части изделия.

Плоским швом надо сшить две части. Строчка не должна быть плотной, иначе будет натирать.

Расправить носок.

Такой метод ремонта уменьшает носок на один размер. Использовать технологию можно для плотных и трикотажных тканей, махровых носков, поскольку они имеют свойство растягиваться во время носки.