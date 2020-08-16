Эфирное масло для красоты: как его применяют в косметологии

К каким только ухищрениям не прибегают женщины, чтобы выглядеть всегда свежо и молодо.Одним из эффективных средств поддержания красоты являются эфирные масла. Если добавлять их в состав масок или просто втирать в кожу, то можно получить не только сияющее лицо, но и общее оздоровление организма.

Стоит принять во внимание, что в чистом виде эфирное масло сушит кожу и даже может стать причиной ожогов. Но дозировано его можно наносить на прыщи, чтобы добиться эффекта подсушивания.

Важно знать и то, что масло может вызывать сильную аллергическую реакцию. Для того, чтобы это проверить нужно сделать пробу на сгиб локтя. Если будет покраснение и раздражение, значит, организм отрицательно воспринимает такую добавку. Примечательно то, что реакция может быть как мгновенной, так и через сутки.

Частота применения масок должна быть не больше 2-х, 3-х раз в неделю, в противном случае произойдёт закупорка пор, и возникнут другие проблемы с кожей.

Существует несколько правил нанесения масок.

Нужно снять с лица косметику или провести пилинг. Это повысит эффективность процедуры. Лицо должно оставаться влажным, для этого его не нужно вытирать насухо. Несколько капель вполне достаточно для того, чтобы покрыть всю поверхность лица. Не должно возникать ощущения жирности. После того, как масло впитается, стоит нанести крем, он не даст коже пересохнуть.

Если говорить о типах кожи, то о сухой мечтают многие женщины. Она меньше склонна к появлению прыщей, но зато быстрее стареет и требует более внимательного ухода. Помочь с этим могут масла розмарина, розы, лимона, лаванды, жасмина.

Жирная кожа может принести её владелице много неприятностей, но благодаря маслам уход становится проще. Хорошо зарекомендовали себя апельсин, мандарин, лаванда, бергамот.

Для увядающей кожи и разглаживания морщин стоит использовать розу, мускатный орех, жасмин.

Если говорить о самых распространённых маслах, то одним из них является можжевельник. Оно широко известно своими антисептическими свойствами. Благодаря можжевельнику ранки заживают быстрее, и не расширяется очаг воспаления. Этот вариант отлично подходит для сухой кожи, предупреждает её сухость и шелушение.

Масло шиповника также не менее полезно. Оно активизирует деятельность клеток, за счёт чего они начинают быстрее восстанавливаться. Благодаря этому кожа возвращает себе красоту и здоровье.

Важно подобрать именно то, что будет делать вас красивой и здоровой.