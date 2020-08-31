Идеальный маникюр: секреты выбора лака

Нежные женские ручки всегда привлекали внимание мужчин, но даже если кожа выглядит идеально, нужно позаботиться об уходе за ноготками. А какая представительница прекрасного пола не любит яркость и разнообразие. И, вероятно, поэтому было изобретено такое количество лаков. Вот только легкомысленно к процедуре относиться не стоит, поскольку правильно накрашенные ногти – это плюс к женскому образу, а если нет, то, однозначно, минус.

Оказывается, что лак на ногтях должен подходить ко всему образу. Бывает так, что женщина сделала маникюр, он отлично сочетался с её платьем, а на следующий день наряд оказался другой и лак стал неуместным.

И у окружающих возникает вопрос – а к чему этот цвет? Получается, что подбирать лак для ногтей стоит не только под платье или сумочку.

Оказывается, что стоит учитывать даже украшения и тон туфлей. Так к золоту подойдёт золотистый цвет, а к бежевым туфлям песочный оттенок.

Отлично смотрится лак, если он подобран в тон губной помаде. Тем более, что не сложно найти лак розового, кораллового или сиреневого цвета. А если этот вариант не устраивает, то можно воспользоваться матовым.

Оказывается, что лак может даже подчеркнуть цвет глаз. Так для карих выгодно будет смотреться кофейный или шоколадный цвет. Для зелёных — морской волны, а для голубых — персиковый или небесный.

Гармонично выглядит со светлыми нарядами французский маникюр. Он придаёт образу женственности и элегантности. При этом можно самостоятельно выбрать орнамент, например, золотистого, серебристого или любого другого цвета.

Новой тенденцией является маникюр под цвет чехла телефона. Особенно часто этот вариант используют молодые девушки, и он однозначно привлекает внимание окружающих.

Задумываясь о красоте рук, не стоит забывать, что пальчики ног требуют к себе не меньшего внимания. И примечательно то, что маникюр и педикюр должны быть выполнены в одном цвете.

Если у вас возникают трудности с выбором, то обратитесь к специалистам, которые со знанием дела подскажут, что сейчас в моде.

И придерживайтесь следующих правил.

При бледной коже лучше отдать предпочтение холодным цветам. Если лак тёмный, то кожа рук и лица будет смотреться светлее, чем есть на самом деле. Серебристый или золотистый цвет выгодно подчёркивают загар. И если с длинным маникюром можно позволить себе практически любой цвет, то с короткими ногтями подойдут тёмные тона.