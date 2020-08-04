Как избавиться от кругов под глазами: что могут предложить салоны красоты

Женщина должна быть свежей и нежной, как бутон распустившейся розы. И представительницы прекрасного пола прилагают все усилия, чтобы было именно так. Но вот круги под глазами могут выдать не только утомление, но и проблемы со здоровьем. Устранить их бывает довольно сложно. Для этого вначале нужно разобраться с причинами.
- Недосып, когда происходит нарушение режима сна и отдыха. Обычно это бывает в период подготовки отчёта, перед экзаменом или в бессонные ночи, проведённые у кроватки ребёнка.
- Если у женщины имеется вредная привычка. Курение и алкоголь способны оставить на лице подобные следы.
- Косметика низкого качества. Если женщина решила сэкономить на своей внешности, то нужно быть готовой, что придётся мириться с последствиями такого решения.
- При нарушении работы почек или эндокринной системы образуются круги под глазами.
- Все знают, что нужно выпивать около двух литров воды в день. Вот только не все это делают. Обезвоживание влечёт за собой указанную проблему.
- Если представительница прекрасного пола не позаботилась о защите кожи лица и длительное время находилась на солнце, то она тоже получит тёмные круги под глазами.
- Процессы старения, даже при регулярном уходе будут проявляться на коже. Пусть не так явно, но всё равно неумолимо.
Конечно, не стоит мириться с такими процессами. Нужно принимать меры и чем раньше, тем лучше. Попытки самостоятельно привести внешность в порядок бывают мало эффективными. А вот специалисты салонов красоты знают, что нужно делать в этом случае. Спектр процедур довольно широкий, но нужно выбрать именно ту, которая подойдёт вам.
От синяков под глазами помогут избавиться:
- Специальные маски. Хорошо зарекомендовали себя те, которые делают на основе водорослей. Они снимают отёчность и покраснения, выводят лишнюю жидкость.
- Мезотерапия. Устранить отёчность и покраснения помогут инъекции с активными веществами.
- Пилинг. Удаление отмерших клеток, за счёт чего происходит осветление и омолаживание кожи.
- Биоревитализация. Введение подкожных инъекций с высокой концентрацией вещества. Плюс в быстром эффекте, минус в риске возникновения аллергических реакций.
- Лимфодренаж. Это специальный массаж, направленный на область вокруг глаз. Он рекомендуется в тех случаях, когда происходит закупоривание подкожной жидкости. Выполняется он или руками, или при помощи специального аппарата. Нужно учесть, что процедура имеет свои противопоказания.
Перед тем, как доверить своё лицо специалистам, в начале изучите отзывы о том салоне, где вы хотите получить профессиональную помощь.
А вам приходилось сталкиваться с такой проблемой? Что помогло её решить?