Как избавиться от кругов под глазами: что могут предложить салоны красоты

Женщина должна быть свежей и нежной, как бутон распустившейся розы. И представительницы прекрасного пола прилагают все усилия, чтобы было именно так. Но вот круги под глазами могут выдать не только утомление, но и проблемы со здоровьем. Устранить их бывает довольно сложно. Для этого вначале нужно разобраться с причинами.

Недосып, когда происходит нарушение режима сна и отдыха. Обычно это бывает в период подготовки отчёта, перед экзаменом или в бессонные ночи, проведённые у кроватки ребёнка. Если у женщины имеется вредная привычка. Курение и алкоголь способны оставить на лице подобные следы. Косметика низкого качества. Если женщина решила сэкономить на своей внешности, то нужно быть готовой, что придётся мириться с последствиями такого решения. При нарушении работы почек или эндокринной системы образуются круги под глазами. Все знают, что нужно выпивать около двух литров воды в день. Вот только не все это делают. Обезвоживание влечёт за собой указанную проблему. Если представительница прекрасного пола не позаботилась о защите кожи лица и длительное время находилась на солнце, то она тоже получит тёмные круги под глазами. Процессы старения, даже при регулярном уходе будут проявляться на коже. Пусть не так явно, но всё равно неумолимо.

Конечно, не стоит мириться с такими процессами. Нужно принимать меры и чем раньше, тем лучше. Попытки самостоятельно привести внешность в порядок бывают мало эффективными. А вот специалисты салонов красоты знают, что нужно делать в этом случае. Спектр процедур довольно широкий, но нужно выбрать именно ту, которая подойдёт вам.

От синяков под глазами помогут избавиться:

Специальные маски. Хорошо зарекомендовали себя те, которые делают на основе водорослей. Они снимают отёчность и покраснения, выводят лишнюю жидкость. Мезотерапия. Устранить отёчность и покраснения помогут инъекции с активными веществами. Пилинг. Удаление отмерших клеток, за счёт чего происходит осветление и омолаживание кожи. Биоревитализация. Введение подкожных инъекций с высокой концентрацией вещества. Плюс в быстром эффекте, минус в риске возникновения аллергических реакций. Лимфодренаж. Это специальный массаж, направленный на область вокруг глаз. Он рекомендуется в тех случаях, когда происходит закупоривание подкожной жидкости. Выполняется он или руками, или при помощи специального аппарата. Нужно учесть, что процедура имеет свои противопоказания.

Перед тем, как доверить своё лицо специалистам, в начале изучите отзывы о том салоне, где вы хотите получить профессиональную помощь.