Для женщин

Как не стоит называть ребенка

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Выбор имени для ребенка — ответственный и непростой процесс для родителей. Всегда хочется, чтобы оно красиво сочеталось с отчеством и фамилией, не было слишком распространенным, а также принесло малышу счастье.

Божественные имена – за и против

Если будущие родители задаются вопросом, каких имен нужно избегать? Ответ будет категоричным – религиозных. Во многих религиях мира есть имена святых, которыми можно назвать ребенка. Но при этом каждое вероисповедание категорически запрещает давать имя Бога и религиозных начал.

В православии запрещенными именами принято считать: Иисус, Ангел, Бог и тому подобные. Родители должны знать, что если они нарушат негласный запрет, то в церкви скорее всего откажутся крестить младенца. Возможно священник согласится провести таинство крещения и даст малышу новое имя, тем самым очищая его от греха родителей.

Сатанизм

Еще одними запретными именами для детей являются имена демонов и дьявола. При этом абсолютно неважно, какую религию исповедуют родители или являются они атеистами. Запрещены имена – Дьявол, Сатана, Лилит, Люцифер и другие.

Ребенка с таким именем будет не только будут на протяжении всей жизни сопровождать неприятности и беды. Он может стать изгоем в обществе, его будут сторониться в школе.

Как не стоит называть ребенка

Наречение ребенка именем предка

Родители нередко стремятся назвать ребенка именем близкого родственника, поэтому они задаются вопросом насколько разумно будет это решение.

Не нужно называть детей именем родителей, бабушек и дедушек, которые проживают в одной семье. В первую очередь это приведет к путанице. И кроме этого, им придется делить одного Ангела-хранителя на двоих. В православии это недобрый знак.

Решение назвать ребенка именем предка, прожившего славную жизнь, имеющего легкую судьбу, счастливую семью и успешную карьеру – правильное решение. В этом случае у малыша могут с детства появится хорошие задатки.

Следует избегать наречения младенца именем родственника, прожившего тяжелую жизнь и умершего насильственной смертью или в результате суицида. Мрачные события будут омрачать жизнь ребенка.

Имена, которых следует избегать

Выбирая имя будущего ребенка, стоит учитывать его пол. Девочек рекомендовано называть исключительно женскими, а мальчика мужскими имена. Но есть небольшой нюанс, такие имена, как Евгений, Александр, имеют женскую версию Евгения, Александра. Такое имя допустимо для младенца.

В качестве отрицательных примеров можно привести имена Максим и Василиса. В имени Максим скрыта женская энергетика, чтобы мальчик рос мужественным, сильным и смелым его рекомендовано называть Максом. Василиса – старинное, русское имя для женщин. Но в современном мире Василис принято называть на мальчишеский манер Вася – это может негативно сказаться на судьбе девочки.

Каждый родитель должен понимать, что имя имеет определенное значение, которое в последствие будет оказывать влияние на судьбу ребенка. По этой причине очень важно подходить к выбору имени будущего ребенка с полной ответственностью.

Как вас зовут и в честь кого получено такое имя?

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