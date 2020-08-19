Как не стоит называть ребенка

Выбор имени для ребенка — ответственный и непростой процесс для родителей. Всегда хочется, чтобы оно красиво сочеталось с отчеством и фамилией, не было слишком распространенным, а также принесло малышу счастье.
Божественные имена – за и против
Если будущие родители задаются вопросом, каких имен нужно избегать? Ответ будет категоричным – религиозных. Во многих религиях мира есть имена святых, которыми можно назвать ребенка. Но при этом каждое вероисповедание категорически запрещает давать имя Бога и религиозных начал.
В православии запрещенными именами принято считать: Иисус, Ангел, Бог и тому подобные. Родители должны знать, что если они нарушат негласный запрет, то в церкви скорее всего откажутся крестить младенца. Возможно священник согласится провести таинство крещения и даст малышу новое имя, тем самым очищая его от греха родителей.
Сатанизм
Еще одними запретными именами для детей являются имена демонов и дьявола. При этом абсолютно неважно, какую религию исповедуют родители или являются они атеистами. Запрещены имена – Дьявол, Сатана, Лилит, Люцифер и другие.
Ребенка с таким именем будет не только будут на протяжении всей жизни сопровождать неприятности и беды. Он может стать изгоем в обществе, его будут сторониться в школе.
Наречение ребенка именем предка
Родители нередко стремятся назвать ребенка именем близкого родственника, поэтому они задаются вопросом насколько разумно будет это решение.
Не нужно называть детей именем родителей, бабушек и дедушек, которые проживают в одной семье. В первую очередь это приведет к путанице. И кроме этого, им придется делить одного Ангела-хранителя на двоих. В православии это недобрый знак.
Решение назвать ребенка именем предка, прожившего славную жизнь, имеющего легкую судьбу, счастливую семью и успешную карьеру – правильное решение. В этом случае у малыша могут с детства появится хорошие задатки.
Следует избегать наречения младенца именем родственника, прожившего тяжелую жизнь и умершего насильственной смертью или в результате суицида. Мрачные события будут омрачать жизнь ребенка.
Имена, которых следует избегать
Выбирая имя будущего ребенка, стоит учитывать его пол. Девочек рекомендовано называть исключительно женскими, а мальчика мужскими имена. Но есть небольшой нюанс, такие имена, как Евгений, Александр, имеют женскую версию Евгения, Александра. Такое имя допустимо для младенца.
В качестве отрицательных примеров можно привести имена Максим и Василиса. В имени Максим скрыта женская энергетика, чтобы мальчик рос мужественным, сильным и смелым его рекомендовано называть Максом. Василиса – старинное, русское имя для женщин. Но в современном мире Василис принято называть на мальчишеский манер Вася – это может негативно сказаться на судьбе девочки.
Каждый родитель должен понимать, что имя имеет определенное значение, которое в последствие будет оказывать влияние на судьбу ребенка. По этой причине очень важно подходить к выбору имени будущего ребенка с полной ответственностью.
Как вас зовут и в честь кого получено такое имя?