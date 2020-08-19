Как общаться с бывшим мужем

Причина развода зачастую определяет дальнейшие отношения между бывшими супругами. Как показывает статистика, лучше всего общаются люди, которые развелись по совместному решению. Обычно такие люди не имеют серьёзных взаимных претензий. А нужно ли вообще уделять время бывшему мужу, особенно, если этот человек тебя предал или бросил?

Многие девушки уверены, что дружеские отношения после расставания иметь невозможно. Однако некоторым приходится общаться с бывшим мужем ради детей. Фокусироваться на своих эмоциях, не обращая внимания на окружающих – это огромная ошибка, ведь больше всего при разрыве супругов переживают их дети. На маленького ребёнка развод оказывает сильнейшее влияние, его жизненный уклад претерпевает серьёзные изменения. Речь идёт о смене места жительства и учёбы, провождении времени с родителями. Мужчина и женщина могут не иметь никаких общих дел, тем и планов, но они по–любому должны взаимодействовать для воспитания счастливых детей.

Советы бывшим супругам, которые помогут поддерживать нормальные отношения:

Не стоит ненавидеть и враждовать, для начала нужно попробовать сесть и всё обсудить.

Сразу после разрыва супруги могут быть не готовы к подобному диалогу. Особенно это вероятно, если расставание произошло из–за измены одной из сторон. Партнёр, который чувствует себя несчастным и брошенным, вряд ли захочет контактировать с бывшей половинкой. Нужно выдержать паузу и постараться отпустить обиды. Психологи утверждают, что 1 месяца паузы обычно достаточно для того, чтобы отвыкнуть от ежедневного общения и немного остыть.

Допустимо обратиться за помощью к семейному психологу. Конечно, разговор всё равно может начаться с претензий и обвинений. Крайне важно само желание супругов разговаривать друг с другом.

Как наладить отношения супругов после развода, советы психолога:

Держать определённую дистанцию при общении с бывшим возлюбленным надо в обязательном порядке. При отсутствии этой дистанции отношения могут возобновиться, а это нежелательно, если люди уже не любят друг друга и живут по привычке. Обращение к бывшему мужу уместно только в случаях острой необходимости, при возникновении вопросов, связанных с воспитанием детей. Можно не сообщать ему, что состоите в новых отношениях. Нельзя манипулировать ребёнком, ему требуется отцовская забота и внимание. Не стоит рассказывать общим друзьям гадости о бывшем муже, стараться настроить их против него. Не надо следить за своим бывшим супругом, в том числе и в социальных сетях. Игра в частного детектива ни к чему хорошему не приводит. Лучший вариант – успокоиться и жить своей жизнью.