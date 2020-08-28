Как переводят денежные средства осужденным

Для людей, которых после вынесения решения судом ограничили в свободе и отправили для отбытия наказания в ИК (исправительные колонии), доступны для приобретения на территории таких учреждений товары и услуги. Обычно за полученные от друзей и родственников деньги осужденные могут сходить к стоматологу, купить нужные лекарства, продукты, средства гигиены и т. п. Все расчеты в таких случаях происходят по безналу, т. к. хранить и использовать наличные средства запрещено законом.

Чтобы осужденные могли делать покупки и оплачивать услуги, им автоматически открывается расчетный счет в ФСИН-системе. На баланс такого счета зачисляют деньги:

отобранные в момент задержания;

заработанные в тюрьме;

полученные со свободы.

Чтобы друзья и родственники могли пополнить баланс лицевого счета заключенного, им нужно использовать тот или иной предусмотренный для этого способ.

Как передают средства осужденному?

До распространения интернета было лишь два официальных пути передачи средств:

Непосредственно при посещении того объекта, в котором содержится заключенный. В таком случае деньги отдавали кассиру, а после обработки средств местной бухгалтерией их зачисляли на баланс счета осужденного. Естественно, такой способ был очень неудобен, если место заключения находилось далеко и каждый раз ездить выходило очень затратным мероприятием. Чтобы не ездить самому, можно также отправить денежный перевод через почтовую службу. Этот способ решал проблему с доставкой средств в удаленные объекты, но деньги шли долго (неделями, а то и месяцами), а за их пересылку взималась немалая комиссия.

Теперь же обо всех этих неудобствах можно совсем забыть, а чтобы перевести заключенному деньги, не придется даже выходить из дому. Отправка денег происходит с банковской карты или электронного кошелька, а зачисляются средства на лицевой счет в течение 1-7 дней.

Для оформления денежного перевода через интернет требуется знать лишь точное название исправительного учреждения или следственного изолятора, год рождения нужного человека, а также его имя, фамилию и отчество. Сама процедура переправки средств крайне простая: заходят на нужный сайт, который предоставляет подобные услуги, указывают нужное учреждение, реквизиты карты/кошелька и информацию о получателе. После этого подтверждают желание совершить перевод (обычно по SMS) и все – деньги списываются и попадают в банковскую систему, откуда после обработки зачисляются на расчетный счет задержанного или осужденного лица.