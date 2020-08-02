Как понять, что отношениям пришел конец

Каждая пара хоть раз в жизни встречалась с трудностями в отношениях. Они могут быть вызваны чем угодно: ревностью, конфликтом интересов и так далее. Конечно, при желании обоих можно без труда преодолеть эти проблемы. Однако, есть такие ситуации, где партнерам кажется, что выхода из такой ситуации нет и быть не может. Тогда решение очевидно – необходимо расстаться. Но как понять, что это именно та ситуация, где выхода из проблемной ситуации не предвидится?

Как понять, что пора расстаться

Итак, как же понять, что вам не по пути?

Вы постоянно и много ссоритесь. Ссора происходит буквально по любому поводу. Если вас начинают раздражать те мелкие детали, которые раньше вы находили милыми в привычках возлюбленного, то это определенно повод задуматься, не стоит ли расстаться, чтобы не мучать ни себя, ни партнера. Отсутствие доверия к партнеру. Возможно ваш партнер, совершил какой-то крупный проступок или он серьезно обманул вас, что подорвало ваше доверие к нему. Если это причиняет вам боль, то возможно стоит расстаться. Ваш партнер причиняет вам эмоциональное насилие. Вы постоянно недовольны отношением партнера к вам, его шутки унизительны и обидны, его слова заставляют вас страдать или он повышает на вас голос, такое поведение недопустимо в отношениях. Придется взвесить все за и против, и вынести верное решение. Партнер постоянно ревнует, когда вы не с ним. Чрезмерная ревность не потешает самолюбие, а душит. Каждому человеку необходимо свое личное пространство. Постоянное угождение интересам партнера. Вы все стараетесь делать так, чтобы угодить вашему партнеру, при этом все в ущерб своим интересам. Игнорирование разговоров. Партнер игнорирует все ваши разговоры, он как будто не слышит вас. Сомнение в искренности партнера. Вы чувствуете, что партнер о чем-то постоянно умалчивает, что-то скрывает, но при попытке поговорить, он всегда уходит от разговоров. Манипулирование. Партнер всегда чем-то угрожает, если вы не поступите так как он просит. С партнером трудно быть самой собой. Вы постоянно слышите от партнера колкие насмешки, которые задевают вас настолько, что вы скрываете какие-нибудь черты привычного для вас поведения. Нежелание проводить время с партнером. Вы стремитесь избегать длительного общения с партнером, потому что что-то в его поведении задевает вас.

Таким образом можно понять при каких ситуациях проблемы в отношениях не решаемы. Иногда лучше осознать то, что расставание неизбежно, ведь если ничего не предпринимать, то вы рискуете подорвать свое ментальное здоровье.