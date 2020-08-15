Как расстаться с любовником окончательно

Большинство современных женщин находится в активном поиске. Кроме знакомства расставание с любимым человеком считается такой же щепетильной темой. Осознание о расставании приходит после того, как женщина понимает, что отношения не принесут счастья. И поэтому любой разрыв должен быть предельно безболезненным.

Как разорвать связь с женатым мужчиной?

Сейчас многие женщины имеют связь с женатыми партнерами. Поскольку при длительном одиночестве отношения с таким человеком могут показаться наивысшим счастьем. Влечение, презенты и ухаживания с цветами могут вскружить голову. Но потом девушки понимают, что создания семьи ожидать не стоит. Любовная связь с женатым человеком подходит девушкам, не планирующим семью. Также девушек должно не беспокоить, что их возлюбленный по выходным будет дома с семьей. Также романтических свиданий с ужином, прогулками и посещением кино — не будет. Только 5% мужчин решаются на развод. А половина из них возвращаются к супругам после расставания с любовницей. Любовная связь на стороне придает мужчине неотразимости. Мужчина врет не только любовнице, но и жене, и родным.

Разрыв с возлюбленным должен быть постепенным:

Безболезненное расставание начинается с мысли о том, что он не уйдет от семьи. Для начала необходимо избегать встреч и не брать телефон. Свободное время можно проводить с подругами. Беседу о расставании нужно продумать. Разговор должен быть здоровым и тактичным. Встреча и разговор должны пройти в людном месте во избежание скандалов и гнева.

Поведение после окончания отношений

После расставания нужно найти увлечение. Кроме него нужно посещать вечеринки, презентации и разные мастер-классы. Не стоит посещать те места, куда девушки ходили с женатым парнем. Важно не сожалеть о разрыве и тем более искать шанс помириться с ним.

Как бесповоротно прекратить отношения с любовником?

Порой бывает так, что замужние дамы начинают изменять. Обычно любовные отношения помогают отдохнуть и принести эмоции в жизнь. Быт и вечные проблемы в семье становятся причиной измен. Флирт приносит чувство полноты, но стремительно надоедает. Чтобы расстаться с любовником без упрека и угроз, нужно воспользоваться советами психологов:

Чтобы правильно расстаться, нужно учитывать темперамент, психотип и нрав любовника. Холерики сами должны захотеть расстаться. Такие люди слишком вспыльчивы. Меланхоликов стоит заранее подготовить к важному разговору. С сангвиниками расстаться намного проще. Для разговора можно устроить совместный ужин. Флегматики расстаются непринужденно. Они не станут искать возлюбленную и \ проблемы.

Красивый разрыв отношений предусматривает интеллигентный разговор с благодарностью за проведенное время. После расставания не стоит искать встреч, писать сообщения, звонить и тем более просматривать социальные страницы. Чтобы избежать незапланированных последствий, стоит расстаться с любовником постепенно. Более того разорвать отношения помогут недостатки в возлюбленном. Любовные отношения можно заменить работой и увлечениями.