Как сбросить вес, лежа в ванной

Нет времени, болит спина, устала, начну с понедельника – похудеть хотят многие, но всегда находятся причины, чтобы отложить процесс. Мечта ленивых – лежать, получать удовольствие и сбрасывать лишний вес. Не такая уж это мечта, как выясняется. Можно нежиться в ванной, расслабляться и становиться стройнее. Главное – знать секретные ингредиенты.

Минус 2 кг после первого сеанса

Действие оздоровительных ванн, как и других СПА-процедур, зависит от активных компонентов в их составе. Вода с добавками мягко массирует тело, улучшая кровообращение, расширяет поры, расслабляет сосуды. В результате такого воздействия нормализуются обменные процессы в организме, выводится избыточная жидкость, токсины, очищается кишечник.

Ванна полезна и для рельефа: при регулярном приеме проходит отечность, менее выражен целлюлит, кожа естественным образом разглаживается и подтягивается. После первого сеанса уходит около 2 кг, а с каждым последующим – еще по 0,5 кг.

Соль, сода, эфирные масла

Морская соль доступна в любом косметическом магазине, стоит недорого, а сода есть на каждой домашней кухне. Ванны для похудения на их основе – один из наиболее действенных вариантов. Для их приготовления берут морскую соль и соду в равных пропорциях и растворяют в горячей ванной.

Принимают ванны курсами – каждый день, не меньше 10 сеансов. На одну ванну – по 350 граммов каждого компонента. Принимать не меньше 20 минут. Польза содово-солевого состава не ограничивается похудением:

Проходят раздражения, высыпания. Снимается перевозбуждение, переутомление, стресс. Размягчается огрубевшая кожа на локтях и стопах. Уменьшаются проявления себореи, грибковых заболеваний. Улучшается кровоток в венах.

Для усиления эффекта и придания процедурам антицеллюлитных свойств к соде, соли и воде добавляют 3-4 капли эфирного масла. Это может быть любое масло с антицеллюлитным эффектом. Лучше всего с этим справляются эфирные масла цитрусовых.

Травяные ванны

Травы успешно использовали еще жрицы Древнего Египта. И сегодня они активно применяются в косметологии и СПА. Травяные ванны помогают похудеть, омолаживают и оздоравливают организм.

Это натуральный компонент, который работает как биологическая добавка. Он включает большое количество минералов, витаминов, других полезных веществ, которые попадают в организм через кожу и деликатно работают изнутри. Они:

Насыщают кровь кислородом.

Тонизируют.

Выравнивают рельеф.

Ускоряют отток лимфы.

Способствуют ускорению метаболизма.

В комплексе и достигается желаемый результат. Лучше всего для ванн подходят травы (или травяные сборы из нескольких растений):

чистотел;

липа;

ромашка;

мята;

мелисса;

зверобой;

крапива.

Сначала травы или сбор (200 граммов) заливают литром горячей воды. Затем – настаивают 10-15 минут, процеживают и добавляют в ванну. Принимают ее 20 минут за 1-2 часа до сна.