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Как сбросить вес, лежа в ванной

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Нет времени, болит спина, устала, начну с понедельника – похудеть хотят многие, но всегда находятся причины, чтобы отложить процесс. Мечта ленивых – лежать, получать удовольствие и сбрасывать лишний вес. Не такая уж это мечта, как выясняется. Можно нежиться в ванной, расслабляться и становиться стройнее. Главное – знать секретные ингредиенты.

Минус 2 кг после первого сеанса

Действие оздоровительных ванн, как и других СПА-процедур, зависит от активных компонентов в их составе. Вода с добавками мягко массирует тело, улучшая кровообращение, расширяет поры, расслабляет сосуды. В результате такого воздействия нормализуются обменные процессы в организме, выводится избыточная жидкость, токсины, очищается кишечник.

Ванна полезна и для рельефа: при регулярном приеме проходит отечность, менее выражен целлюлит, кожа естественным образом разглаживается и подтягивается. После первого сеанса уходит около 2 кг, а с каждым последующим – еще по 0,5 кг.

Соль, сода, эфирные масла

Морская соль доступна в любом косметическом магазине, стоит недорого, а сода есть на каждой домашней кухне. Ванны для похудения на их основе – один из наиболее действенных вариантов. Для их приготовления берут морскую соль и соду в равных пропорциях и растворяют в горячей ванной.

Как сбросить вес, лежа в ванной

Принимают ванны курсами – каждый день, не меньше 10 сеансов. На одну ванну – по 350 граммов каждого компонента. Принимать не меньше 20 минут. Польза содово-солевого состава не ограничивается похудением:

  1. Проходят раздражения, высыпания.
  2. Снимается перевозбуждение, переутомление, стресс.
  3. Размягчается огрубевшая кожа на локтях и стопах.
  4. Уменьшаются проявления себореи, грибковых заболеваний.
  5. Улучшается кровоток в венах.

Для усиления эффекта и придания процедурам антицеллюлитных свойств к соде, соли и воде добавляют 3-4 капли эфирного масла. Это может быть любое масло с антицеллюлитным эффектом. Лучше всего с этим справляются эфирные масла цитрусовых.

Травяные ванны

Травы успешно использовали еще жрицы Древнего Египта. И сегодня они активно применяются в косметологии и СПА. Травяные ванны помогают похудеть, омолаживают и оздоравливают организм.

Это натуральный компонент, который работает как биологическая добавка. Он включает большое количество минералов, витаминов, других полезных веществ, которые попадают в организм через кожу и деликатно работают изнутри. Они:

  • Насыщают кровь кислородом.
  • Тонизируют.
  • Выравнивают рельеф.
  • Ускоряют отток лимфы.
  • Способствуют ускорению метаболизма.

Как сбросить вес, лежа в ванной

В комплексе и достигается желаемый результат. Лучше всего для ванн подходят травы (или травяные сборы из нескольких растений):

  • чистотел;
  • липа;
  • ромашка;
  • мята;
  • мелисса;
  • зверобой;
  • крапива.

Сначала травы или сбор (200 граммов) заливают литром горячей воды. Затем – настаивают 10-15 минут, процеживают и добавляют в ванну. Принимают ее 20 минут за 1-2 часа до сна.

А у вас есть рецепты «ленивого похудения»?

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