Как сбросить вес, лежа в ванной

Нет времени, болит спина, устала, начну с понедельника – похудеть хотят многие, но всегда находятся причины, чтобы отложить процесс. Мечта ленивых – лежать, получать удовольствие и сбрасывать лишний вес. Не такая уж это мечта, как выясняется. Можно нежиться в ванной, расслабляться и становиться стройнее. Главное – знать секретные ингредиенты.
Минус 2 кг после первого сеанса
Действие оздоровительных ванн, как и других СПА-процедур, зависит от активных компонентов в их составе. Вода с добавками мягко массирует тело, улучшая кровообращение, расширяет поры, расслабляет сосуды. В результате такого воздействия нормализуются обменные процессы в организме, выводится избыточная жидкость, токсины, очищается кишечник.
Ванна полезна и для рельефа: при регулярном приеме проходит отечность, менее выражен целлюлит, кожа естественным образом разглаживается и подтягивается. После первого сеанса уходит около 2 кг, а с каждым последующим – еще по 0,5 кг.
Соль, сода, эфирные масла
Морская соль доступна в любом косметическом магазине, стоит недорого, а сода есть на каждой домашней кухне. Ванны для похудения на их основе – один из наиболее действенных вариантов. Для их приготовления берут морскую соль и соду в равных пропорциях и растворяют в горячей ванной.
Принимают ванны курсами – каждый день, не меньше 10 сеансов. На одну ванну – по 350 граммов каждого компонента. Принимать не меньше 20 минут. Польза содово-солевого состава не ограничивается похудением:
- Проходят раздражения, высыпания.
- Снимается перевозбуждение, переутомление, стресс.
- Размягчается огрубевшая кожа на локтях и стопах.
- Уменьшаются проявления себореи, грибковых заболеваний.
- Улучшается кровоток в венах.
Для усиления эффекта и придания процедурам антицеллюлитных свойств к соде, соли и воде добавляют 3-4 капли эфирного масла. Это может быть любое масло с антицеллюлитным эффектом. Лучше всего с этим справляются эфирные масла цитрусовых.
Травяные ванны
Травы успешно использовали еще жрицы Древнего Египта. И сегодня они активно применяются в косметологии и СПА. Травяные ванны помогают похудеть, омолаживают и оздоравливают организм.
Это натуральный компонент, который работает как биологическая добавка. Он включает большое количество минералов, витаминов, других полезных веществ, которые попадают в организм через кожу и деликатно работают изнутри. Они:
- Насыщают кровь кислородом.
- Тонизируют.
- Выравнивают рельеф.
- Ускоряют отток лимфы.
- Способствуют ускорению метаболизма.
В комплексе и достигается желаемый результат. Лучше всего для ванн подходят травы (или травяные сборы из нескольких растений):
- чистотел;
- липа;
- ромашка;
- мята;
- мелисса;
- зверобой;
- крапива.
Сначала травы или сбор (200 граммов) заливают литром горячей воды. Затем – настаивают 10-15 минут, процеживают и добавляют в ванну. Принимают ее 20 минут за 1-2 часа до сна.
А у вас есть рецепты «ленивого похудения»?