Как устранить любовницу и вернуть мужа в семью

Мужчины нередко уходят из семьи к любовницам. Это вовсе не значит, что его жена плохая. Возможно, мужчине надоел семейный быт, однообразие в жизни, и он решил таким образом скрасить свои будни. Но уход мужа к любовнице не означает распад семьи. Все можно исправить.

Причины ухода мужчины

В первую очередь женщина должна запомнить, чего ей нельзя делать. Многие допускают серьезные ошибки, которые не только не помогут в сложившейся ситуации, но и могут все усугубить. Оставленная жена должна выяснить причины ухода мужа. В большинстве случаев они одни и те же.

Основные причины ухода мужчины:

постоянные жалобы, придирки со стороны жены – мужчина после работы хочет возвращаться в дом, где ему рады, где он может отдохнуть после тяжелого дня, а не выслушивать очередные истерики;

длительные командировки, отсутствие общения – согласно статистике, мужчины, находящиеся в длительных командировках, заводят в другом городе вторую семью;

желание чувствовать себя моложе – по этой причине романы на стороне заводят мужчины среднего возраста, они хотят вновь испытать прежние чувства, эмоции, нередко любовница похожа на законную супругу;

частые ссоры, скандалы – ни один мужчина не способен вынести постоянные ссоры, он хочет спокойствия, взаимопонимания, скорее всего любовница дает ему эти ощущения.

Поняв истинную причину ухода мужа к любовнице, можно понять, какими способами удастся его вернуть. Возможно это не всегда, но не стоит отчаиваться, необходимо бороться за семейное счастье.

Советы психолога

Психологи рекомендуют оказывать мягкое воздействие на своего мужа. Дать ему понять, что дома ему всегда рады, его ждут и любят.

Можно сравнивать себя с соперницей, не выливая при этом на нее кучу грязи. Лучше невзначай сказать о том, что супруг похудел, осунулся, заметить небольшие пятна на одежде. Мужчина должен видеть, что дома на него обращают внимание, хотят о нем заботиться.

Кроме этого, стоит способствовать общению мужа с детьми. Таким образом можно привлечь внимание мужчины к себе, показать ему свои чувства.

Нередко, выйдя замуж, женщина погружается в домашние хлопоты и перестает обращать внимание на свою внешность. Мужчинам не нравятся неухоженные дамы в растянутых штанах. Поэтому стоит посмотреть на себя в зеркало и трезво оценить свою внешность. Возможно стоит скинуть несколько килограммов, записаться в тренажерный зал и на прием к косметологу.

Ни в коем случае нельзя быть навязчивой. Не нужно постоянно ему названивать и говорить о своем желании его вернуть. Гораздо лучше строить из себя недоступную даму, с которой у бывшего супруга могут быть исключительно дружеские отношения. В общении с ним нужно быть всегда веселой и дружелюбной.

Если бывший супруг будет знать, что его хотят вернуть, то он начнет думать о своем превосходстве перед другими мужчинами. Нужно вести себя так, чтобы он сам захотел уйти от любовницы и вернуться домой.

Как пережить уход мужа

Никто не может дать стопроцентную гарантию того, что мужчина решит вернуться в семью. Можно быть идеальной женщиной, готовой пойти на все, чтобы вернуть любимого человека. Но все зависит от его желания. Вполне возможно мужчина испытывает искренние чувства к другой женщине. Если это всего лишь влюбленность, мимолетная страсть, то скорее всего это быстро пройдет. Мужчина начнет рассуждать здраво и скорее всего придет к верному решению. Это лишь один вариант развития событий.

Может получиться так, что любовница хорошая хозяйка, понимающая и заботливая женщина, от которой не хочется уходить. В этом случае мужчина может решить остаться с разлучницей.

Женщина должна понимать, что с уходом мужа жизнь на заканчивается. Следует продолжать заниматься собой и детьми. Новое увлечение поможет пережить душевную боль и взглянуть на жизнь по-новому. Кроме того, психологи рекомендуют ответить себе на несколько вопросов, прежде чем предпринимать попытки вернуть супруга. Действительно ли это нужно делать? Стоит ли прощать человека, предавшего однажды? Удастся ли жить, не вспоминая об измене при каждой ссоре? Если ответы на все эти вопросы положительные, то за семью бороться необходимо.