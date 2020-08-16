Как встречать супруга с работы

Даже в сказках можно встретить информацию о том, как правильно встречать мужчину после того, когда он некоторое время отсутствовал дома, например, был в походе или просто зарабатывал деньги в офисе. Семейная жизнь довольно быстро становится пресной и скучной. Но важно не дать себе погрузиться в эту пучину. А для того, чтобы поддерживать пламя любви, нужно бережно и внимательно относиться к партнёру. И мелочам в этом деле стоит уделять достаточно внимания.

Психологи утверждают, что именно с того момента, когда человек не хочет возвращаться домой, когда он начинает отдавать предпочтение друзьям, именно в этот момент происходят первые трещины в браке.

Как учит сказка – в начале нужно печь истопить, попарить молодца, накормить, напоить, а потом уже о деле говорить. Так и в жизни. В начале стоит дать мужу отдохнуть, стряхнуть с себя заботы дня, а уже потом рассказывать о собственных делах и просить совет. Учитывая то, что большинство женщин в нашей стране тоже работает, а кроме этого на их плечах лежат домашние заботы, не удивительно, что не всегда находится для супруга ласковое слово. Он мог забыть купить хлеб, вынести мусор или сделать ещё что-то не очень страшное, но являющееся толком для ссоры.

Специалисты отмечают, что человек тянется туда, где ему рады, где его встречают с улыбкой. Если вы примите за правило радоваться мужу, то он подсознательно будет стремиться в ваши объятия.

Не стоит задавать лишних вопросов. Если человек захочет, если будет готов поделиться, то он сам найдёт повод заговорить.

Гармония царит не в той семье, где все друг за другом следят, а в той, где могут рассчитывать по помощь и поддержку.

Если супруг и в самом деле что-то забыл, то не делайте из мухи слона, а просто подстрахуйте его. В следующий раз вы можете оказаться на его месте, и он так же не будет к вам слишком строг.

Женщина должна создавать в доме уют. Важно, когда в квартире чисто, пахнет чем-то вкусным. Это сразу свидетельствует о том, что мужа здесь ждут. А человек всегда приходит в то место, где ему рады.

Если вы тоже работаете, то вовсе не обязательно проводить вечер у плиты, можно заказать готовые блюда и красиво накрыть стол. Еще один вариант — сходить с мужем в ресторан, это будет приятный сюрприз, как для него, так и для вас.

Даже если перед этим вы провели генеральную уборку квартиры, постарайтесь красиво одеться. Мужчины любят глазами, и супругу будет неприятно, что его жена выглядит неухожено. Даже если она замечательная хозяйка.

Если у вас есть дети, то нужно, чтобы они с малых лет привыкли встречать отца, это поможет установить во взрослой жизни крепкие дружеские отношения.