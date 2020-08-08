Какие бывают типы мужей и их характеристика

Каждая женщина на земле мечтает о верном и добропорядочном человеке рядом с собой. Но, чтобы найти такого, необходимо хорошо разбираться в людях. Как же понять какой темперамент у мужчины и к какому типу он относится?
Критик
Такие люди пытаются улучшить все на свете, хотя всем известно, что это невозможно. С людьми такого характера бывает ужасно трудно ужиться, они зачастую являются злыми и токсичными, хотя считают, что действуют исключительно из лучших побуждений, и всегда делают добро людям.
Причины такого поведения:
- Неумение правильно выразить свои эмоции.
- Воспитание.
- Самоутверждение за счет женщины.
Тиран
Наверное, самый страшный тип из всех. Ему всегда нужно полное, абсолютное подчинение женщины, беспрекословность и выполнение всех его слов. Отношения с таким человеком грозят появлением многочисленных психологических травм, ведь зачастую такие люди не меняются, сколько шансов им не давай.
Во многом, главной причиной такого поведения является воспитание.
Контроллер
Довольно надоедливый и заносчивый тип с постоянно одинаковыми вопросами о том «где ты», «как ты» и так далее. На заботу это не похоже, ведь от женщины требуется постоянный отчет о том, что она сделала. Безусловно, от таких людей нужно держаться подальше, ведь их нездоровый интерес ко всему, может сильно портить жизнь.
Причины такого поведения:
- Предательство в прошлом.
- Воспитание.
Хороший друг
На самом деле, это идеальный типаж для женщины, ведь этот человек поможет и подскажет со всем. Он адекватно оценивает своего партнера и считает ее равным себе.
Трудоголик
Не стоит судить такого человека за то, что иногда работа ему важнее чем отношения. Просто нужно попытаться понять, что человек не привык к другому. Тем не менее, такое поведение можно исправить – достаточно чаще выводить его в свет.
Без эмоций
Такой человек, умеет любить, и он очень хорош в отношениях с людьми, но он не романтик, ему трудно выражать свои чувства, даже в виде подарков, цветов и так далее. Но это тоже можно исправить, достаточно сказать, как важны для женщины его слова и как она их ценит.
Каждый человек является разносторонним, и у каждого есть свои плохие и хорошие стороны. Нужно всегда верить, что человек может исправиться в хорошую сторону.
Какие типы мужчин вы встречали?