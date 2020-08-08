Какие бывают типы мужей и их характеристика

Каждая женщина на земле мечтает о верном и добропорядочном человеке рядом с собой. Но, чтобы найти такого, необходимо хорошо разбираться в людях. Как же понять какой темперамент у мужчины и к какому типу он относится?

Критик

Такие люди пытаются улучшить все на свете, хотя всем известно, что это невозможно. С людьми такого характера бывает ужасно трудно ужиться, они зачастую являются злыми и токсичными, хотя считают, что действуют исключительно из лучших побуждений, и всегда делают добро людям.

Причины такого поведения:

Неумение правильно выразить свои эмоции. Воспитание. Самоутверждение за счет женщины.

Тиран

Наверное, самый страшный тип из всех. Ему всегда нужно полное, абсолютное подчинение женщины, беспрекословность и выполнение всех его слов. Отношения с таким человеком грозят появлением многочисленных психологических травм, ведь зачастую такие люди не меняются, сколько шансов им не давай.

Во многом, главной причиной такого поведения является воспитание.

Контроллер

Довольно надоедливый и заносчивый тип с постоянно одинаковыми вопросами о том «где ты», «как ты» и так далее. На заботу это не похоже, ведь от женщины требуется постоянный отчет о том, что она сделала. Безусловно, от таких людей нужно держаться подальше, ведь их нездоровый интерес ко всему, может сильно портить жизнь.

Причины такого поведения:

Предательство в прошлом. Воспитание.

Хороший друг

На самом деле, это идеальный типаж для женщины, ведь этот человек поможет и подскажет со всем. Он адекватно оценивает своего партнера и считает ее равным себе.

Трудоголик

Не стоит судить такого человека за то, что иногда работа ему важнее чем отношения. Просто нужно попытаться понять, что человек не привык к другому. Тем не менее, такое поведение можно исправить – достаточно чаще выводить его в свет.

Без эмоций

Такой человек, умеет любить, и он очень хорош в отношениях с людьми, но он не романтик, ему трудно выражать свои чувства, даже в виде подарков, цветов и так далее. Но это тоже можно исправить, достаточно сказать, как важны для женщины его слова и как она их ценит.

Каждый человек является разносторонним, и у каждого есть свои плохие и хорошие стороны. Нужно всегда верить, что человек может исправиться в хорошую сторону.