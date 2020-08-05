Липолиз – что это такое и чем процедура помогает лицу женщины

Каждой женщине, независимо от ее возраста, хочется выглядеть эффектно и красиво. Это касается не только стиля, фигуры, но и лица. Ведь лицо – это наше отражение, проблемы на котором практически невозможно скрыть. А когда это лишний жир, то не помогает даже косметика. Но выход есть всегда.

В последние годы популярностью начал пользоваться липолиз лица. Что же это за процедура? Какие виды бывают? Насколько она эффективна?

Липолиз лица – это удаление лишнего подкожного жира непосредственно с лица. С помощью определенного воздействия на жировые клетки, он расщепляется и выводится через кровь. После серии процедур корректируется овал лица, улучшаются обменные процессы в клетках и повышается упругость кожи. После первой процедуры уже становятся заметны результаты.

Особенностями процедуры является то, что она помогает в короткие сроки значительно уменьшить жировые отложения без хирургических вмешательств и с коротким временем реабилитации.

Существует несколько вариантов проведения липолиза лица.

Инъекции. Под кожу вводят вещества дезоксихолат и фосфатидилхолин, которые расщепляют жировые отложения и выводятся вместе с кровью. Вещества помогают быстро избавиться от подкожного жира и не требуют большого времени реабилитации, так как следы от уколов заживают достаточно быстро, не оставляя отеков и синяков. Радиочастоты. Радиочастотное воздействие происходит с помощью коротких импульсов, которыми влияют на проблемную зону, клетки активизируются, подкожный жир начинает разогреваться и уменьшаются объемы. Кожа в результате упругая, здоровая и подтянутая. Ультразвук. К воздействию ультразвуком стоит прибегать, если на лице присутствуют незначительные жировые отложения. Метод не применяет прокалывания и препараты. Лазер. Он бывает двух типов: внешним и частично внутренним. Внешнее очень напоминает ультразвук, но только делается с помощью лазера. Но этот тип также не убирает много жира. При внутренней процедуре в нескольких местах прокалывают кожу (в области подбородка или ушей).

После проведения процедуры необходимо ухаживать за кожей. Необходимо сократить свое нахождение на солнце и солярии, не делать массаж лица, иначе восстановление будет протекать гораздо дольше. Также следует отказаться от использования косметики, чтобы не занести инфекцию.

Эффективность процедуры действительно имеет место быть, поэтому выбирать стоит удобный для метод.