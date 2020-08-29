Любовь: что значит это имя и как оно влияет на судьбу

Мы привыкли обращаться к человеку по имени. Иногда, даже не подозревая, что оно значит, что несёт в себе и как влияет на судьбу и характер. Любовь. Это имя и в прямом, и в переносном смысле значит любовь. Только не как влечение мужчины к женщине, а как чувство благодарности ко всему миру, как благодати и умиротворения.

Это имя православное и желательно, чтобы девочка, которая будет его носить, тоже была православной веры. В этом случае она будет находиться под покровительством ангела-хранителя. Согласно исторических данных, Любовь была одной из трёх сестёр. Надежда Вера и мать их София считаются мученицами, которые пострадали ради своей веры. Девочки были обезглавлены. И произошло это прямо на глазах матери. Она не смога перенести горя и умерла на третий день после ужасной трагедии.

Именины девочек, которые носят это имя, приходятся на 30 сентября. По происхождению имя старославянское. Удивительно то, что даже в церковном календаре отмечено его значение, поскольку Бог и есть любовь.

Любовь – это умение принимать людей такими, какие они есть, это умение прощать, жертвовать собой и своими интересами, служить, поддерживать и прощать.

Самую широкую популярность это имя имело в период с 18 по 20 века. И больше было известно среди высших сословий, бояр, дворян, купцов, а вот в народе оно встречалось реже.

Примечательно то, что даже каждая буква в имени имеет своё значение и влияет на характер представительницы прекрасного пола.

Л — это творческий потенциал. А поскольку творческие люди никогда не сидят на месте, то не удивительно, что Любовь находится в вечном поиске чего-то интересного и вдохновляющего. Она стремится удовлетворять свои потребности, при этом не только духовные, но и материальные.

Ю — романтика, эмоции и чувства. Если говорить о девушках с именем Любовь, то они никогда не будут спящими рыбками – это море чувств и эмоций, которые как волны накатывают одна за другой и захлёстывают не только саму обладательницу, но и её окружение.

Б – действие. При всём буйстве чувств Люба знает, чего хочет, и она готова проявлять силу воли, чтобы достичь результата.

О – это внутренний мир. Эта буква говорит о тонкой интуиции и умении чувствовать другого человека. Такие качества значительно помогают человеку адаптироваться в любом месте.

В – открытость. Умение найти общий язык с любым человеком, настроиться на его волну. Коммуникабельность – вот ещё одна неотъемлемая черта.

Ь – конечно, мягкость. Ведь любовь — это любовь.