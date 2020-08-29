Можно ли снять шеллак в домашних условиях: как восстановить ногти

Популярный в наше время маникюр с использованием шеллака легко поддается удалению, если соблюдать нужную технологию. Можно использовать для удаления декоративного слоя аппараты для маникюра. Процесс проходит достаточно быстро и вполне безболезненно. Главное – иметь навыки обращения с аппаратом. Если такой техники нет, подойдёт ацетон и фольга. Большинство девушек так и делают, ацетон размягчает слой, и потом можно с помощью небольшой лопатки снимать лаковое покрытие. Пилка считается одновременно простейшим, но и самым опасным способом, так как можно неосторожно повредить ногтевую пластину. К тому же процесс занимает много времени.

Если выбран первый вариант удаления, важно правильно подобрать фрезу. Она потребуется только одна. Преимущество, например, керамических в том, что их хватает надолго и при работе они не греются. К тому же удаление происходит мягко и без лишней вибрации.

При снятии шеллака фольгой и ацетоном нужно обильно смазать руки жирным кремом, чтобы защитить кожу от ацетона. Затем ватные диски смачивают ацетоном, укладывают на каждый палец и оборачивают сверху фольгой. Такие колпачки держат на пальцах примерно 10 минут, затем удаляют и с помощью маленькой лопатки снимают покрытие. Важно снимать колпачки из фольги постепенно, то есть сначала снять с одного пальца фольгу, удалить декоративное покрытие и только потом снимать следующий колпачок. Иначе размягченное покрытие засохнет, и придётся его снова отмачивать. Если все-таки решено удалять шеллак с помощью обычной пилки, нужно выбрать ту, у которой абразивность 150 грит. Так можно быстро очистить ногти без серьезных повреждений. Особенную осторожность нужно проявлять в зоне возле кутикулы.

После любого снятия шеллака ногти нуждаются в восстановлении, так как пластина ослабленная, истонченная. Для этого отлично подходят ванночки с использованием морской соли. На 100 мл теплой воды насыпают 1 столовую ложку морской соли и добавляют 5 капель йода. Ногти нужно выдержать в жидкости 20 минут. Неплохо работают и эфирные масла. На 250 мл воды понадобится та же морская соль 1 столовая ложка и по 1 капле масла грейпфрута и чайного дерева. Ногти отмачивают в течение 15 минут. Эфирное масло можно использовать также миндальное, сандаловое, абрикосовое, мандариновое. Для осветления ногтевой пластины подойдёт лимонное.