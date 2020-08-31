Можно ли вернуть треугольник молодости самостоятельно

По природе женское молодое лицо имеет форму перевернутого треугольника. Фигура расположена так, что ее основание находится на линии лба. С возрастом расположение фигуры может меняться, основа оказывается на нижней части лица. Увидев возрастные видоизменения, не стоит отчаиваться.

Определение треугольника молодости и старости

У молодых девушек кожа всегда подтянута, а лицо отличается ровным овалом. Первые изменения можно выявить после 35 лет. Для определения треугольника молодости надо обратить внимание на внешние проявления:

Отсутствие складок в области губ и носа. Поднятые уголки губ. Сильное проявление подбородка и контура скул. При этом кожа не должна провисать. Отсутствие борозды в области носа и губ

Треугольник старости проявляется по особым признакам:

Отечность лица и мятая кожа. Сухость лица и блеклый оттенок кожи. Пигментные пятна и проявление сосудов. Размытое выражение лица и опускание кожи скул.

Применение контурной пластики для восстановления молодости

Пластическая хирургия на время останавливает старение кожи и корректно скрывает все изменения. Для восстановления треугольника проводят несколько видов контурной пластики:

Биоармирование проводится при помощи ввода геля под кожу. После ввода гель полностью уплотняет каркас лица. Безоперационная блефаропластика проводится для коррекции морщин возле носа и глаз. После операции исчезают темные круги под глазами. Коррекция при помощи филлеров используется для улучшения складок возле рта и носа. Филлеры наполняют все пустоты, образованные под кожей. Волюметрическая коррекция подчеркивает скулы, приподнимает уголки губ.

Во всех видах контурной пластики применяется гиалуроновая кислота. Кроме морщин стоит удалить пигментацию, следы от угрей и сосудистые сеточки.

Гимнастика для восстановления кожи

Кроме пластики для восстановления молодости специалисты рекомендуют применить ряд техник:

Растягивание мышцы шеи. Они постоянно травмируются из-за осанки и неправильного расположения головы. Для сохранения молодости нужно растягивать мышцы ежедневно. Нужно положить правую ладонь на левый висок и сделать наклон головы. При этом немного надавливать правой ладонью. Работа с мышцами затылка. На затылке находится большое количество сухожилий. И поэтому важно расслабить область затылка. Техника придаст эластичности и улучшит кровообращение, также ускоряет рост волос. Нужно закинуть голову назад и руками проводить массаж. Мышцы висков отвечают за молодой и яркий взгляд. И поэтому важно расслаблять их. Нужно широко открыть рот и пальцами натянуть нижнюю челюсть вниз. На виске должно появиться напряжение. Взгляд необходимо устремить вверх. Техника снимает отечность век. Сохранность двигательных функций ушей позволяет сохранять коже молодость. Нужно зацепить пальцами верхнюю часть ушей и подтягивать их вверх. Разминка жевательных мышц. Внутренняя сторона десны всегда остается в напряжении. Нужно пальцами проскользнуть во внутренней части и уткнувшись в твердый участок нужно точечно нажимать на точку. Подтяжка скул. Нужно приоткрыть рот, и вытянуть губы в форме буквы «О». Средним и указательным пальцем давить на скулы. После вытянуть губы и задержаться в этом положении несколько секунд.

Все техники рекомендуется проводить несколько раз. Комплексно вместе с техниками можно использовать домашние маски.