Можно ли вернуть треугольник молодости самостоятельно

По природе женское молодое лицо имеет форму перевернутого треугольника. Фигура расположена так, что ее основание находится на линии лба. С возрастом расположение фигуры может меняться, основа оказывается на нижней части лица. Увидев возрастные видоизменения, не стоит отчаиваться.
Определение треугольника молодости и старости
У молодых девушек кожа всегда подтянута, а лицо отличается ровным овалом. Первые изменения можно выявить после 35 лет. Для определения треугольника молодости надо обратить внимание на внешние проявления:
- Отсутствие складок в области губ и носа.
- Поднятые уголки губ.
- Сильное проявление подбородка и контура скул. При этом кожа не должна провисать.
- Отсутствие борозды в области носа и губ
Треугольник старости проявляется по особым признакам:
- Отечность лица и мятая кожа.
- Сухость лица и блеклый оттенок кожи.
- Пигментные пятна и проявление сосудов.
- Размытое выражение лица и опускание кожи скул.
Применение контурной пластики для восстановления молодости
Пластическая хирургия на время останавливает старение кожи и корректно скрывает все изменения. Для восстановления треугольника проводят несколько видов контурной пластики:
- Биоармирование проводится при помощи ввода геля под кожу. После ввода гель полностью уплотняет каркас лица.
- Безоперационная блефаропластика проводится для коррекции морщин возле носа и глаз. После операции исчезают темные круги под глазами.
- Коррекция при помощи филлеров используется для улучшения складок возле рта и носа. Филлеры наполняют все пустоты, образованные под кожей.
- Волюметрическая коррекция подчеркивает скулы, приподнимает уголки губ.
Во всех видах контурной пластики применяется гиалуроновая кислота. Кроме морщин стоит удалить пигментацию, следы от угрей и сосудистые сеточки.
Гимнастика для восстановления кожи
Кроме пластики для восстановления молодости специалисты рекомендуют применить ряд техник:
- Растягивание мышцы шеи. Они постоянно травмируются из-за осанки и неправильного расположения головы. Для сохранения молодости нужно растягивать мышцы ежедневно. Нужно положить правую ладонь на левый висок и сделать наклон головы. При этом немного надавливать правой ладонью.
- Работа с мышцами затылка. На затылке находится большое количество сухожилий. И поэтому важно расслабить область затылка. Техника придаст эластичности и улучшит кровообращение, также ускоряет рост волос. Нужно закинуть голову назад и руками проводить массаж.
- Мышцы висков отвечают за молодой и яркий взгляд. И поэтому важно расслаблять их. Нужно широко открыть рот и пальцами натянуть нижнюю челюсть вниз. На виске должно появиться напряжение. Взгляд необходимо устремить вверх. Техника снимает отечность век.
- Сохранность двигательных функций ушей позволяет сохранять коже молодость. Нужно зацепить пальцами верхнюю часть ушей и подтягивать их вверх.
- Разминка жевательных мышц. Внутренняя сторона десны всегда остается в напряжении. Нужно пальцами проскользнуть во внутренней части и уткнувшись в твердый участок нужно точечно нажимать на точку.
- Подтяжка скул. Нужно приоткрыть рот, и вытянуть губы в форме буквы «О». Средним и указательным пальцем давить на скулы. После вытянуть губы и задержаться в этом положении несколько секунд.
Все техники рекомендуется проводить несколько раз. Комплексно вместе с техниками можно использовать домашние маски.
А что вы предпринимаете для сохранения молодости лица?