Откуда берется второй подбородок и как его убрать без операции

Второй подбородок обычно появляется при неправильном питании, в этом случае появляются лишние килограммы, которые оседают везде, в том числе появляются под подбородком.
Чтобы избавиться этой проблемы, следует заняться спортом, а также наладить правильное здоровое питание. Кроме того, необходимо провести ряд определенных процедур, чтобы убрать лишнее, в том числе и второй подбородок.
Как убрать его быстро и эффективно
Прежде всего, следует определить, почему возникла подобная проблема. И только потом следует выбрать способы устранения подбородка.
И начинать следует с визита к специалисту-косметологу, который после полного обследования сможет назначить необходимые процедуры. Это могут быть:
- специальные упражнения;
- массаж;
- набор специальных косметологических средств;
- операционное вмешательство.
Но последнее назначается только тогда, когда весь комплекс предыдущих процедур не помог.
Однако многие пытаются избавиться от второго подбородка самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Но в этом случае желаемого результата можно будет добиться в этом случае не так быстро. И начинать придется со специального массажа, а потом нужно подбирать ряд специальных упражнений. Если же подобранные процедуры спустя время не приносят ощутимых результатов, то от них нужно отказаться.
После того, как проведены курс массажа и специальные упражнения, нужно начинать применение косметических средств. Но можно совмещать все процедуры. Также следует изменить свое ежедневное меню и отказаться от продуктов, которые способствуют быстрому наращиванию массы тела.
Как с помощью косметологии справиться со вторым подбородком
Справиться со вторым подбородком можно с помощью некоторых косметологических процедур.
Наиболее эффективной считается мезотерапия – это курс инъекций, которые проводят в течение определенного периода времени. В результате овал лица постепенно подтягивается.
Если жировых отложений слишком много, то приходится проводить липосакцию. Однако процедура слишком сложна, и проводить эту операцию можно далеко не всем.
Массаж от второго подбородка
Чтобы делать массаж на зоне подбородка, необходимо использовать косметические средства с подтягивающим эффектом – специальные массажные крема, розовую воду либо медовый отвар.
Массаж начинают следующим образом – разглаживают кожу с центральной части подбородка и двигаются в стороны. Сначала движения должны быть плавными, но постепенно их интенсивность следует увеличивать.
Затем переходят к постукиваниям по кожным покровам подушечками пальчиков. Постукивания нужно производить часто. Таким образом обрабатывается вся зона подбородка вплоть до ушных раковин.
После разогрева кожи переходят ко второй стадии массажа – активной. Кожные покровы пощипывают по всему подбородку. Заканчивают такой массаж опять постукиванием.
Такой массаж выполняют ежедневно в течение 2-3 недель. Затем делают перерыв на 30 суток и потом повторяют заново.
Крема против второго подбородка
Подобную косметику должен подбирать только специалист – только в этом случае применяемые крема принесут наибольшую пользу.
Многие специалисты рекомендуют импортные составы для борьбы со вторым подбородком. И чем более эффективна косметика, тем больше она стоит. Наиболее эффективными являются:
- Buauty Style Lipolift – моделирующий овал лица крем;
- Skinite – корректирующая маска;
- Lodase Lipolift Sruttura Sottomento.
Перед применением любого крема нужно ознакомиться с аннотацией и применять его строго по инструкции. Если в составе средства есть ингредиенты, к которым у человека есть индивидуальная непереносимость, то от его применения следует отказаться.
Даже если появился второй подбородок, то не следует отчаиваться – изменить рацион питания, обратиться к специалистам, пройти курс массажа, применить специальную косметику, а также сделать ряд специальных упражнений. Можно не сомневаться, что подобные процедуры помогут избавиться от второго подбородка.
А как вы боретесь со вторым подбородком?