Откуда берется второй подбородок и как его убрать без операции

Второй подбородок обычно появляется при неправильном питании, в этом случае появляются лишние килограммы, которые оседают везде, в том числе появляются под подбородком.

Чтобы избавиться этой проблемы, следует заняться спортом, а также наладить правильное здоровое питание. Кроме того, необходимо провести ряд определенных процедур, чтобы убрать лишнее, в том числе и второй подбородок.

Как убрать его быстро и эффективно

Прежде всего, следует определить, почему возникла подобная проблема. И только потом следует выбрать способы устранения подбородка.

И начинать следует с визита к специалисту-косметологу, который после полного обследования сможет назначить необходимые процедуры. Это могут быть:

специальные упражнения;

массаж;

набор специальных косметологических средств;

операционное вмешательство.

Но последнее назначается только тогда, когда весь комплекс предыдущих процедур не помог.

Однако многие пытаются избавиться от второго подбородка самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Но в этом случае желаемого результата можно будет добиться в этом случае не так быстро. И начинать придется со специального массажа, а потом нужно подбирать ряд специальных упражнений. Если же подобранные процедуры спустя время не приносят ощутимых результатов, то от них нужно отказаться.

После того, как проведены курс массажа и специальные упражнения, нужно начинать применение косметических средств. Но можно совмещать все процедуры. Также следует изменить свое ежедневное меню и отказаться от продуктов, которые способствуют быстрому наращиванию массы тела.

Как с помощью косметологии справиться со вторым подбородком

Справиться со вторым подбородком можно с помощью некоторых косметологических процедур.

Наиболее эффективной считается мезотерапия – это курс инъекций, которые проводят в течение определенного периода времени. В результате овал лица постепенно подтягивается.

Если жировых отложений слишком много, то приходится проводить липосакцию. Однако процедура слишком сложна, и проводить эту операцию можно далеко не всем.

Массаж от второго подбородка

Чтобы делать массаж на зоне подбородка, необходимо использовать косметические средства с подтягивающим эффектом – специальные массажные крема, розовую воду либо медовый отвар.

Массаж начинают следующим образом – разглаживают кожу с центральной части подбородка и двигаются в стороны. Сначала движения должны быть плавными, но постепенно их интенсивность следует увеличивать.

Затем переходят к постукиваниям по кожным покровам подушечками пальчиков. Постукивания нужно производить часто. Таким образом обрабатывается вся зона подбородка вплоть до ушных раковин.

После разогрева кожи переходят ко второй стадии массажа – активной. Кожные покровы пощипывают по всему подбородку. Заканчивают такой массаж опять постукиванием.

Такой массаж выполняют ежедневно в течение 2-3 недель. Затем делают перерыв на 30 суток и потом повторяют заново.

Крема против второго подбородка

Подобную косметику должен подбирать только специалист – только в этом случае применяемые крема принесут наибольшую пользу.

Многие специалисты рекомендуют импортные составы для борьбы со вторым подбородком. И чем более эффективна косметика, тем больше она стоит. Наиболее эффективными являются:

Buauty Style Lipolift – моделирующий овал лица крем;

Skinite – корректирующая маска;

Lodase Lipolift Sruttura Sottomento.

Перед применением любого крема нужно ознакомиться с аннотацией и применять его строго по инструкции. Если в составе средства есть ингредиенты, к которым у человека есть индивидуальная непереносимость, то от его применения следует отказаться.

Даже если появился второй подбородок, то не следует отчаиваться – изменить рацион питания, обратиться к специалистам, пройти курс массажа, применить специальную косметику, а также сделать ряд специальных упражнений. Можно не сомневаться, что подобные процедуры помогут избавиться от второго подбородка.