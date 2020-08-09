Почему девушки продолжают интересоваться личной жизнью бывшего парня

Расставаться всегда тяжело… Это фраза одной из песен, которая, скорее всего, вызовет слёзы у многих пар, у кого не сложились отношения. Люди, действительно, встречаются, расстаются, иногда находят свою вторую половинку, а иногда нет, и снова ныряют в поиск. Но если разлука произошла по обоюдному согласию, если человек уже не интересен, то тогда почему многие представительницы прекрасного пола продолжают следить за личной жизнью своего бывшего партнёра? Что это, привычка или желание возобновить отношения?

Если верить психологам, то получается, что чем больше человек вкладывал в отношения, чем больше он был подвязан на них эмоционально, тем тяжелее ему будет пережить расставание. И именно поэтому бывает сложнее пережить момент расставания. Тоска заставляет девушек устраивать настоящую слежку за тем, как теперь живёт её бывший парень. Конечно, один из самых главных вопросов, которые интересуют женщин – это нашёл ли молодой человек замену?

Слово слежка можно понимать по-разному, но в основном она заключается в том, чтобы часто посещать именно те места, в которые наведывается бывший. Это регулярные напоминания о себе в форме звонков или электронных сообщений. Это посещение страничек «любимого» в социальных сетях. А ещё это вопросы знакомым о том, как, где и с кем он живёт.

Примечательно то, что преследованием занимается большая половина женщин, ну, по крайней мере, до определённого момента. Но делать это можно по-разному.

Существует так называемый молчаливый мониторинг. Он заключается в том, чтобы заходить на страницу бывшего партнёра и узнавать о новых событиях в его жизни. Но в этом варианте слежки имеется минус. Человек показывает в социальных сетях только то, что хочет показать, а не свою настоящую жизнь.

Косвенная переписка. Её особенность заключается в том, что человек не посылает личные сообщения, а оставляет комментарии под фото бывшего партнёра или под постами общих друзей. Психологи предполагают, что таким образом, он пытается что-то доказать своему партнёру.

При сильной обиде выяснения отношений могут идти в активной форме с применением оскорблений. Бывают даже случаи, кода аккаунт бывшего «возлюбленного» оказывается взломан.

Несмотря на все неудобства, создаваемые слежкой, стоит понять, что за таким поведением кроется нежелание принять разрыв отношений. И таким образом одна из сторон пытается их максимально продлить. Просто с помощью интернета эта задача стала более доступной.

Если вы относитесь к тем девушкам, которые следят за своим бывшим парнем, то не расстраивайтесь, вы не одиноки, первое время подобное поведение свойственно большинству представительниц прекрасного пола. Но если любопытство длится несколько месяцев, то стоит разобраться с причинами поведения. Возможно, что вы не хотите отпускать этого человека и всё ещё надеетесь на возобновление отношений.

Ещё одна причина слежки заключается в злорадстве. Если парень обошёлся с вами плохо, то наблюдая за его жизнью со стороны, вы в глубине души надеетесь, что высшие силы помогут установить справедливость, и он в конце-концов расплатится за своё плохое отношение к вам.

Ревность – вот ещё один мотив. Вы сравниваете себя с новыми подругами бывшего, чтобы понять чего ему не хватало в вас или наоборот повысить свою самооценку.

На самом деле, в такой ситуации страдают две стороны. Одна не может чувствовать себя в безопасности, а вторая рискует получить невроз из-за постоянного напряжения.

Для того, чтобы перестать следить за бывшим парнем, стоит перенести фокус внимания на свою настоящую жизнь, на работу и тех людей, которые окружают. Поверьте, среди них обязательно найдутся те, кто жаждят вашего внимания. Живите своей жизнью и не тратьте энергию на то, что было в прошлом.