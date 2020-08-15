Почему голос является важной частью имиджа любого человека

Привлекательный женский голос является неотъемлемой частью красоты любой женщины. В зависимости от голоса создается первое впечатление о характере и внешнем виде.
Как можно определить, насколько женский голос приятен для окружающих?
Есть несколько параметров:
- Голос идет из горла или живота.
- Окружающие, слушая девушку с приятным голосом, чувствуют умиротворение.
- Речь спокойная и размеренная.
- В словах нет ошибок, соблюдены все правила произношения.
Если голос не слишком приятен, то не стоит расстраиваться, ведь существует множество методик, повышающих привлекательность звучащего тембра. Есть два вида: развитие привлекательности путем разума (например, сначала нужно оценить планируемую речь на наличие каких-либо дефектов) и путем регулярных тренировок (массаж, уроки вокала).
В чем разница мужской и женской речи
- Мужчины чаще перебивают собеседника, в то время как женщины делают это намного реже.
- Женщины легче подстраиваются под разговор, а мужчины наоборот не замечают, что стоит сменить тему.
- Женская речь состоит из слов, имеющих эмоциональную окраску. Мужчины чаще используют термины.
Почему от природы у обоих полов разные голоса?
- Низкий голос мужчины заложен природой с целью обеспечения роли защитника, ведь опасные звери больше боятся именно такого голоса.
- Также есть разница в длине голосовых связок: у мужчин они длиннее.
- Эти же связки имеют разную степень натянутости: у женщин они натянуты сильнее, оттого у них тонкий и высокий голос.
Как с помощью голоса женщина может привлечь к себе мужчину
- Чтобы расположить к себе собеседника, женщины говорят мягко, глубоко, голос идет из живота.
- Но если женщина настроена на официальный разговор, то ее речь будет суховатой и умеренной.
Советы для создания четкой и размеренной речи
- Нужно записать свой голос на диктофон, внимательно его прослушать, проанализировать на наличие дефектов.
- Рекомендуется читать вслух.
- Можно заняться пением.
- Также особое внимание нужно уделить гимнастике по утрам. Занятие спортом, танцами благотворно влияют на голос и речь.
- Немаловажно выполнять артикуляционные упражнения.
- Можно проконсультироваться у логопеда.
Как можно развить грамотную речь?
- Нужно много и вдумчиво читать.
- Для пополнения словарного запаса прекрасно подойдут кроссворды.
- Стоит обратить внимание на окружающих людей. Если среди близких полно грамотных и образованных личностей, то и речь будет более чистой.
Насколько важна скорость речи?
Речь должна быть средней скорости, не нужно говорить слишком быстро или медленно, иначе такие люди только оттолкнут собеседника. Проверить скорость можно с помощью диктофона.
Как сделать голос более красивым?
- Можно воспользоваться лицевыми упражнениями.
- Обязательна проработка эмоциональных фраз.
- Регулярные занятия со специалистом.
- Нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.
- Можно делать комплименты окружающим, чаще их благодарить за что-либо. Так голос может стать привлекательнее в лице собеседника.
- Нужно произносить слова на выдохе.
- Вовсе не обязательно говорить слишком много, так можно надоесть окружающим.
Как связаны голос и женский возраст?
Женский голос во многом зависит от гормонального фона и возраста. Ближе к 40 годам начинаются первые изменения, к 60 происходит проявление старческих ноток за счет речи на низких грудных тонах, потери упругости кожи, слабости шеи и спины.
Как сделать голос молодым?
- Нельзя курить, употреблять алкоголь.
- Вреден постоянный стресс.
- Важно чаще расслабляться.
- Нужно заниматься специальной гимнастикой.
- С помощью комплекса витаминов голос тоже можно сделать более молодым.
- И, наконец, операционный метод, который вернет былую молодость и яркое звучание.
Голос играет большую роль в создании определенного имиджа, поэтому на его звучание стоит обратить внимание.
Какие еще существуют методы улучшения голоса, повышения его привлекательности?