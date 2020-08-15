Почему голос является важной частью имиджа любого человека

Привлекательный женский голос является неотъемлемой частью красоты любой женщины. В зависимости от голоса создается первое впечатление о характере и внешнем виде.

Как можно определить, насколько женский голос приятен для окружающих?

Есть несколько параметров:

Голос идет из горла или живота. Окружающие, слушая девушку с приятным голосом, чувствуют умиротворение. Речь спокойная и размеренная. В словах нет ошибок, соблюдены все правила произношения.

Если голос не слишком приятен, то не стоит расстраиваться, ведь существует множество методик, повышающих привлекательность звучащего тембра. Есть два вида: развитие привлекательности путем разума (например, сначала нужно оценить планируемую речь на наличие каких-либо дефектов) и путем регулярных тренировок (массаж, уроки вокала).

В чем разница мужской и женской речи

Мужчины чаще перебивают собеседника, в то время как женщины делают это намного реже. Женщины легче подстраиваются под разговор, а мужчины наоборот не замечают, что стоит сменить тему. Женская речь состоит из слов, имеющих эмоциональную окраску. Мужчины чаще используют термины.

Почему от природы у обоих полов разные голоса?

Низкий голос мужчины заложен природой с целью обеспечения роли защитника, ведь опасные звери больше боятся именно такого голоса. Также есть разница в длине голосовых связок: у мужчин они длиннее. Эти же связки имеют разную степень натянутости: у женщин они натянуты сильнее, оттого у них тонкий и высокий голос.

Как с помощью голоса женщина может привлечь к себе мужчину

Чтобы расположить к себе собеседника, женщины говорят мягко, глубоко, голос идет из живота. Но если женщина настроена на официальный разговор, то ее речь будет суховатой и умеренной.

Советы для создания четкой и размеренной речи

Нужно записать свой голос на диктофон, внимательно его прослушать, проанализировать на наличие дефектов. Рекомендуется читать вслух. Можно заняться пением. Также особое внимание нужно уделить гимнастике по утрам. Занятие спортом, танцами благотворно влияют на голос и речь. Немаловажно выполнять артикуляционные упражнения. Можно проконсультироваться у логопеда.

Как можно развить грамотную речь?

Нужно много и вдумчиво читать.

Для пополнения словарного запаса прекрасно подойдут кроссворды.

Стоит обратить внимание на окружающих людей. Если среди близких полно грамотных и образованных личностей, то и речь будет более чистой.

Насколько важна скорость речи?

Речь должна быть средней скорости, не нужно говорить слишком быстро или медленно, иначе такие люди только оттолкнут собеседника. Проверить скорость можно с помощью диктофона.

Как сделать голос более красивым?

Можно воспользоваться лицевыми упражнениями.

Обязательна проработка эмоциональных фраз.

Регулярные занятия со специалистом.

Нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.

Можно делать комплименты окружающим, чаще их благодарить за что-либо. Так голос может стать привлекательнее в лице собеседника.

Нужно произносить слова на выдохе.

Вовсе не обязательно говорить слишком много, так можно надоесть окружающим.

Как связаны голос и женский возраст?

Женский голос во многом зависит от гормонального фона и возраста. Ближе к 40 годам начинаются первые изменения, к 60 происходит проявление старческих ноток за счет речи на низких грудных тонах, потери упругости кожи, слабости шеи и спины.

Как сделать голос молодым?

Нельзя курить, употреблять алкоголь.

Вреден постоянный стресс.

Важно чаще расслабляться.

Нужно заниматься специальной гимнастикой.

С помощью комплекса витаминов голос тоже можно сделать более молодым.

И, наконец, операционный метод, который вернет былую молодость и яркое звучание.

Голос играет большую роль в создании определенного имиджа, поэтому на его звучание стоит обратить внимание.