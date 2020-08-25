Почему мужчины часто критикуют внешний вид женщин

Отношения между зрелыми людьми складываются не всегда ровно и гладко. Большинство мужчин выказывает свое недовольство по поводу внешнего вида своей супруги.

Почему так происходит?

Критика не всегда бывает обоснованной и конструктивной; это лишь возможность лишний раз компенсировать личные недостатки; иногда мужчина наоборот стремится помочь женщине исправить недочеты во внешности. Критика может быть не обидной, если озвучена в грамотной форме. Если мужчина критикует женщину по делу, то обижаться не стоит; лучше всего взять на заметку и исправить положение.

Почему мужчина склонен к критике по отношению к женщине?

На это есть много причин:

отношения носят характер садиста и жертвы; такие отношения относятся к категории деструктивных; женщина исполняет роль жертвы и не знает другой формы взаимоотношений;

мужчина при помощи критики выражает свой характер и статус не только в отношениях, но и в обществе в целом;

мужчина может просто срываться на женщину, если у него скопился негатив от проблем, которые возникли на работе; это так называемый эмоциональный всплеск; в такой ситуации женщина не должна терпеть, и обязана спокойно переговорить с мужчиной и указать ему на неправильное поведение.

Есть мужчины, которые любят критиковать и унижать женщин для того, чтобы повысить свой уровень самооценки. При таком раскладе критика чаще всего бывает необоснованной или высказана в отношении каких-то незначительных деталей. Мужчина часто может быть недоволен и будет выказывать это, но не станет предлагать женщине помириться или исправить положение. В данной ситуации проблема заключается исключительно в мужчине. У мужчины слишком занижена самооценка и он не способен наслаждаться всем, что его окружает.

Есть мужчины, которые любят критиковать лишний вес. Из такой ситуации тоже есть выход. Женщине следует предложить мужчине посещать спортивный зал вместе и питаться правильно. Само предложение не должно выглядеть как упрек. Все должно быть высказано с доброй душой. Если мужчина в действительности любит и уважает женщину, то он поддержит ее в данной ситуации и согласится выполнять все процессы вместе.