Почему проходит любовь к мужу? Как это определить

Многие женщины совершенно внезапно ощущают, что уже не испытывают прежних ярких эмоций в присутствии мужа, а чувства охладели. При чём начинают вызывать раздражение те вещи, которые раньше, казалось бы, были в тени. Причин может быть много. На первом месте, конечно же, серьёзные изменения в жизни пары. Это может быть переезд в другой город, или расставание с родительским гнездом одного из супругов, появления на свет ребенка, тяжелая болезнь, появление алкогольной или наркотической зависимости, эмоциональная незрелость, тяжёлые отношения с родственниками.

В любом случае во всём этом явлении замешаны двое. В основе любого супружеского союза стоит элементарное уважение, когда супруг видит перед собой не функцию, а живого настоящего человека со своими целями, увлечениями, принципами и идеалами. Очень хорошо, когда совпадают взгляды на какие-то основополагающие вещи, но они могут меняться. Из-за этого пары, естественно, распадаются. В таких случаях партнеры склонны чувствовать себя виноватыми, хотя на самом деле гораздо хуже жить с человеком, который делает тебя несчастным и сам несчастен рядом с тобой.

В любом случае, прежде чем принимать решение о расставании, нужно взвесить причины, которые можно устранить сообща либо просто переждать. Кризисы в семейной жизни могут возникать сразу после свадьбы, после 3 и 7 лет совместной жизни. Психологами много написано о том, чем характеризуются эти этапы союза. Разумеется, не стоит путать естественные изменения с абьюзом и потребительским отношением. Первые месяцы родительства способны серьезно отразиться на отношениях супругов. Только если мама и папа разделяют между собой заботы по дому и родительские обязанности, у них есть шанс сохранить уважительное отношение к друг другу и почувствовать себя полноценной частью большого целого.

Сравнение с друзьями и родственниками всегда будет в их пользу, потому что никто не выставляет напоказ негативные нюансы своей жизни.

Нередко партнер испытывает холодность в силу своего личностного кризиса. Это особенно характерно для творческих натур. Когда человек начинает скучать, ему хочется сменить хобби или попутешествовать, всё это томление и беспокойство неизбежно отражается на отношениях. В такой ситуации важно проговаривать своё беспокойство, делиться чувствами и вместе находить решение.

Чувства к супругу могут исчезнуть и на фоне затяжной депрессии. В таких случаях нужно обязательно не стесняться обращаться за помощью к поддерживающим друзьям и родным. Если таковых нет, то нужно сразу идти к квалифицированному специалисту, который поможет выйти из этого состояния. Речь идет не только о назначении антидепрессантов. Если женщина в семье впадает в депрессию, значит, этому есть весомые объективные причины. Зачастую за этим стоит пренебрежительное отношение мужа, открытое неуважение, стремление контролировать её жизнь, начиная с одежды, заканчивая местом её работы и так далее. Нередко депрессивные расстройства возникают у молодых матерей, потому что именно они оказываются заперты в четырёх стенах с невозможностью вовремя удовлетворять базовые физиологические потребности. Им не с кем зачастую оставить ребёнка, чтобы позаботиться о своём здоровье, из-за чего возникают хронические заболевания. Именно их труд обычно обесценивается друзьями и родственниками, поэтому нужно опять же максимально искренне и открыто разговаривать с партнером. Параллельно независимо от успешности переговоров наблюдаться у клинического психолога или психиатра.

Если кризис в отношениях не удаётся переждать, преодолеть совместными усилиями, либо партнер остаётся холоден и безучастен и обвиняет супругу в капризах и лени, нужно искать помощь на стороне. Разведенную женщину зачастую ожидает нестабильное материальное состояние, а значит, нужно позаботиться о финансовой подушке, найти работу или хотя бы небольшую подработку. Проработать в себе стереотип о том, что женщина имеет ценность как личность, только если она принадлежит как вещь какому-то мужчине. Ведь с таким настроем девушка почти наверняка склонна впасть в повторные абьюзивные отношения. Кроме того, нужно позаботиться о том, чтобы имеющиеся в семье дети могли в равной степени получать родительское тепло и любовь, как от мамы, так и от папы. И, конечно, нужно быть готовой к тому, чтобы после разрыва стать автономной, независимой личностью, которая самостоятельно принимает решение и несет ответственность за свою жизнь.