Почему женщины начинают искать мужа после 40

40 лет – переломный момент в жизни любой женщины. С одной стороны, еще достаточно молода и привлекательна, более уверена в себе, востребована в профессии и относительно свободна от забот об уже подросших детях. Казалось бы, можно посвятить время себе любимой и освежить личную жизнь. С другой стороны, начинают давать о себе знать возрастные изменения, которые неизменно проецируются и на личные отношения, и на настроение, и на характер. Это сущие мелочи для дам 40+, которые счастливы в браке и в зрелом возрасте могут уже насладиться плодами своего труда во благо семьи. Но, как показывает статистика последнего десятилетия, именно в этот период женщина часто остается одна. Ее былой брак либо дал трещину из-за разногласий с полигамным супругом, а то и измен. Либо, ставя во главу карьеру, женщина просто не успела выйти замуж.

Для дамы в самом расцвете сил, однозначно, лучше всего подошел бы мужчина-ровесник или немного старше. Но мужская природа в том, что, когда ударяет «седина в бороду», они начинают заглядываться на красоток помоложе, не утруждаясь требующими сил и финансовых вложений ухаживаниями за дамой 40+ с амбициями и уже сложившимся характером. Так и остаются не у дел зрелые красавицы, которым абы кто амебоподобный, лежащий на диване не нужен, а перспективных кавалеров уже разобрали более расторопные конкурентки. Но ведь женщина по определению не может быть одинокой. И тогда пускается она в поиски своего единственного и неповторимого. Что ею движет?

Желание взаимной любви: именно в 40-летнем возрасте в женщине расцветает нежность и обостряется потребность в объекте заботы и внимания, да и самой почувствовать себя нужной, желанной и просто любимой.

Желание почувствовать себя «за мужем»: женщины в зрелом возрасте нуждаются в опоре и поддержке, ощущении надежного плеча, уверенность в тылах, особенно это касается дам, которые уже познали стабильность брачных отношений и волею случая остались без супруга.

Желание поправить свое финансовое положение: нормальная ситуация, когда дама хочет почувствовать себя более уверенно за счет мужчины, который возьмет на себя некоторые материальные расходы и разрешение проблем на бытовом уровне.

В свою очередь женщина 40+ может предложить мужчине гораздо больше, чем благосостояние. Она уже давно сложилась как личность, возможно, хорошо зарабатывает и не только знает, чего хочет мужчина, но и знает, как сделать его счастливым. А уж какой хозяйкой она стала к этому времени! Ко всему прочему, с точки зрения психологии, именно женщины 35-50 способны стать лучшими друзьями для мужчин.