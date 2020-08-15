Правила знакомства оффлайн и онлайн, о которых многие забывают

В наше время знакомство с другим человеком может стать настоящей проблемой, особенно если речь идет о том, чтобы подойти к объекту интереса прямо на улице. Если раньше это считалось нормой жизни, сейчас многих повергает в нервный трепет. Больше всего это затрагивает парней, которые, согласно традиционной культуре, вроде бы должны делать первый шаг, но в то же время именно для них знакомство особенно волнительно.

На этот случай психологи дают ряд простых советов. Можно воспользоваться правилом «трех секунд», то есть прежде чем сделать шаг вперёд, посчитать до 3 или до 5. Если выработать в себе такую привычку, то она поможет и в случае со знакомством. Кроме того, рекомендуется заранее проиграть различные варианты развития событий, в том числе отказ. Нужно заготовить запасные фразы, которые позволят с достоинством выйти из любой ситуации. Многие люди боятся признаться, что им трудно запоминать имена новых людей, поэтому после того, как человек представил себя другому, нужно в разговоре несколько раз ненавязчиво проговорить имена, чтобы не оказаться в неловком положении.

При знакомстве с новыми людьми отлично помогают нормы этикета. Если вокруг официальная обстановка, при обращении к человеку нужно назвать своё имя фамилию. Если знакомятся мужчина и женщина, то первым обозначает себя мужчина. Если подразумевается иерархия, например, между студенткой и преподавателем, в этом случае первой называется она. Если люди имеют одинаковую должность, то первым знакомиться тот, кто младше по возрасту. Не менее важно при знакомстве с целой компанией уделить хотя бы немного внимания каждому из них. Нельзя определить кого-то разговором.

Знакомство в интернете считается более легким вариантом, но на самом деле и при таком варианте полно подводных камней. Для начала нужно критически оценить свою фотографию профиля, о потом пролистать все остальные. Лучше всего избавиться от снимков различных вечеринок и прочих увеселительных мероприятий, которые могут создать впечатление о пользователе как о несерьезном ветреном человеке. Лучше всего оставить максимально содержательные кадры. Нужно заполнить страничку какими-то фактическими важными данными, а не готовыми цитатами. Также стоит избавиться от подписок на развлекательные, сомнительные группы и приложения. Следует позаботиться о наличии на стене оригинальных записей, которые характеризуют юзера как человека, рассказывают о его деятельности и главных достижениях. Первыми шагами к знакомству станут, конечно, добавление объекта интересов в друзья, затем можно после одобрения заявки оставить несколько комментариев на странице. А затем через некоторое время можно предложить встретиться в реале.