Родить от женатого: страхи и сомнения, как себя вести и что дозволять мужчине

Если возникло желание родить ребенка от мужчины, который состоит в браке, то всегда нужно внимательно изучить и другие жизненные аспекты.

В современном обществе роман с женатым молодым человеком – это не редкость и не удивление. Таких случаев много. Бывает, что действительно случается любовь, а в правде никто не признается. Когда к человеку испытываешь искренние чувства, то остальные «детали» не имеют значения.

Большинство девушек задается вопросом, что если родить от женатого человека ребёнка, то возможно он уйдет из прежней семьи. Ситуации и обстоятельства бывают абсолютно разные. Есть те, кто давно мечтал завести малыша, а есть и другие, которым уже по возрасту пора обзавестись чадом. Есть случаи, когда беременность происходит по неосторожности. В любом случае каждый выбирает свой путь, жизнь и решение.

Существует категория девушек, которые очень наивны по натуре и полагают, что если человек не ушел из семьи до рождения малыша, то появление ребенка определенно исправит положение. Но на самом деле всё обстоит иначе. Мужчина не собирался уходить из семьи и ребёнок для него не повод.

Несмотря на все обещания и дифирамбы со стороны мужского пола, всегда нужно быть готовым к различным поворотам в ситуации. Есть вероятность, что женатый возлюбленный может в один день просто исчезнуть и больше не появиться.

Всегда нужно быть готовым к тому, что девушка, даже если в положении, всегда останется одна.

Если девушка планирует ребенка или уже в положении, а молодой человек оформил развод, то это совершенно другая история.

Преграды, с которыми сталкивается девушка, которая планирует беременность от женатого молодого человека

Трудности возникают при попытке признаться, что случилась такая история. Нужно всегда быть готовым к тому, что возлюбленный не всегда обрадуется такой новости. Реакция может быть неоднозначной. Иногда мужчины толкают девушек на аборт, а, в конечном счёте, всё заканчивается расторжением отношений.

Девушки, которые приняли решение о самостоятельном воспитании будущего ребенка, могут рассчитывать исключительно на свои силы. Возникают частые страхи, что в одиночку девушка не справится, ведь она – создание хрупкое и сама нуждается во внимании и заботе. Состояние одиночества – это ещё один страх, который возникает у молодых особ.

Где искать поддержку?

Если близкие родственники не против того, чтобы девушка завела ребенка от женатого мужчины, то сразу после родов лучше всего отправиться к ним за моральной поддержкой и помощью.

Даже с подругами не стоит делиться подробностями своей личной жизни. Хорошим решением станет сказать, что у ребенка нет отца. Не нужны лишние пересуды.

Ведение личных записей поможет избавиться от негативных мыслей. В блокноте можно фиксировать все положительные и негативные моменты из жизни.

Рождение ребенка – это настоящая радость и дар, поэтому, никогда не стоит отвергать решение родить. Ребёнок приносит в жизни тепло, уют и надежду.