Сахарный детокс: показания, особенности, побочные эффекты

Все чаще люди полностью отказываются от употребления сахара в пищу. Все это из-за того, что продукт крайне вреден для организма человека. Чрезмерное употребление сахара приводит к большим проблемам со здоровьем. В частности, повышается глюкоза в крови, из-за чего болит голова, наблюдается усталость, перепады настроения, возникают сложности с самочувствием и кожей. Кроме того, повышается риск развития онкологических заболеваний, сахарного диабета, снижается уровень иммунной защиты организма.

Суть сахарного детокса

Это специальная диета, которая предусматривает временный отказ от белого сахара, в результате чего уровень глюкозы нормализуется и организм перестает постоянно требовать сладости. Для похудения детокс не подходит, поскольку цель программы не избавление от лишних килограммов. Главная задача – оздоровление организма.

Сахарный детокс требует от человека полного контроля над своим питанием, внимательного соблюдения режима, а также борьбу с побочными эффектами.

Есть две программы детоксикации, но применять любую из них надо только после консультации с врачом.

Преимущества программы

Легче контролировать вес, т.к. не хочется есть сладости.

Улучшается работа кишечника, поскольку оттуда будут выведены вредные грибки и микроорганизмы. Детокс избавляет от болей в кишечнике уже на 5 день программы.

Организм становится здоровее и сильнее.

Появляется энергия, дающая силы действовать, работать, гулять и заниматься спортом.

Исчезает усталость.

Повышается концентрация и внимательность, поэтому человеку становится легче сосредоточиться на важных делах и повседневных обязанностях.

Происходит омоложение организма и кожи.

Таким образом, сахарный детокс не прин

Правила детокса

Для повышения эффекта надо соблюдать следующие правила:

Регулярно питаться.

Надо разбить прием пищи на 5-6 раз, хотя врачи утверждают, что можно кушать 4 раза в день.

Необходимо следить за часами приема пищи.

Надо пользоваться заменителями сахара. Например, стевией или ксилитом.

Избегать стрессовых ситуаций и нервных потрясений, которые вызывают желание съесть что-то сладкое. Для снятия напряжения можно заняться йогой или медитацией, записаться в спортивный зал.

Регулярно сдавать общий и биохимический анализ крови (раз в месяц).

Программой детокса разрешается употреблять мясо, морепродукты, рыбу, яйца, грибы, овощи (исключить бобы и продукты с большим количеством крахмала), жиры и масла, специи, домашний бульон, зелень, чай, минеральную воду, жирные молочные продукты и т.д.

Иногда можно есть бананы, помело, яблоки, дыни и грейпфруты, гречку, просо, бобы, рис, макаронные изделия, чечевицу, орехи, черный кофе (1 чашка в день).

Совсем запрещено употреблять нут, пшеницу, хлеб, торты, макароны, картофель, кукурузу, арахис, кешью, кетчуп, майонез, газированные напитки, мороженое, коровье и соевое молоко.

Побочные эффекты

Выдержать сахарную детоксикацию до конца получается не у всех, поскольку появляются неприятные побочные эффекты:

Головные боли.

Усталость.

Раздражительность.

Проблемы со сном.

Такие проблемы исчезают через три недели, поэтому надо набраться терпения и подождать, пока организм привыкнет жить без сахара.