Склады торговой онлайн-площадки Amazon: где находятся и как работают

С ростом спроса на онлайн-покупки стали активно развиваться и торговые площадки. Амазон была одной из первых и сейчас занимает топовые места в рейтингах популярности. Площадка сотрудничает с тысячами продавцов со всего мира, в том числе и с Россией. Среди покупателей можно найти азиатов, европейцев и представителей американского континента.

Каждый предприниматель, который рассматривает возможность сотрудничества с торговой площадкой, задается несколькими вопросами: каковы условия сотрудничества, как отправить товар на склад Амазон из России, что влияет на рейтинг, как получить прибыль быстро и в полном объеме, наличие дополнительных услуг.

Где находятся склады Амазон

Главный плюс Амазона – строить бизнес можно, не выходя из дома. Все вопросы по логистике, доставке, складированию, хранению площадка берет на себя.

Амазон – американская организация, поэтому основная часть складов находится на территории США. Со временем складских помещений, охвативших сетью всю территорию Штатов, оказалось недостаточно, так как покупатели находятся в более чем 180 странах мира. Так появились склады:

Милтон-Кинс – Великобритания;

Данфермлин – Шотландия;

Лейпциг – Германия;

Польша;

другие страны.

Этапы работы предпринимателей с площадкой Амазон

Среди этапов работы с площадкой можно выделить:

Продавец производит или закупает товар, отправляет его на склад Амазон. Товар находится на складе до момента продажи. Продавец имеет право отозвать его или переместить в другое место. После того, как товар был приобретен, работники склада отправляют его по адресу доставки.

При том, товар может храниться до 12 месяцев. Сотрудники Амазона сами проверяют комплектацию и сообщают о недовложениях продавцу. К тому же площадка сама делает фото, упаковывает товар.

Как отправить товар на склад Амазон

Одна из функций, которая остается на продавце – это самостоятельная отправка товара на склад Амазон. Но, с этим легко помогут справиться профильные логистические организации. В чем их плюс?

Во-первых, цены на отправку гораздо ниже, так как такие компании уже не первый год на рынке и уже проработали собственные схемы, оптимизировали работу и добились снижения расценок на доставку.

Во-вторых, если при самостоятельной отправке товара на склад Амазон возникнут вопросы, то их просто некому будет задать. Логистические фирмы легко проконсультируют, а также застрахуют груз.

В-третьих, формат «доставка «под ключ» уже говорит о минимальном участии продавца в процессе передачи товара к конечному покупателю.