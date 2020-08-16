Склады торговой онлайн-площадки Amazon: где находятся и как работают

С ростом спроса на онлайн-покупки стали активно развиваться и торговые площадки. Амазон была одной из первых и сейчас занимает топовые места в рейтингах популярности. Площадка сотрудничает с тысячами продавцов со всего мира, в том числе и с Россией. Среди покупателей можно найти азиатов, европейцев и представителей американского континента.
Каждый предприниматель, который рассматривает возможность сотрудничества с торговой площадкой, задается несколькими вопросами: каковы условия сотрудничества, как отправить товар на склад Амазон из России, что влияет на рейтинг, как получить прибыль быстро и в полном объеме, наличие дополнительных услуг.
Где находятся склады Амазон
Главный плюс Амазона – строить бизнес можно, не выходя из дома. Все вопросы по логистике, доставке, складированию, хранению площадка берет на себя.
Амазон – американская организация, поэтому основная часть складов находится на территории США. Со временем складских помещений, охвативших сетью всю территорию Штатов, оказалось недостаточно, так как покупатели находятся в более чем 180 странах мира. Так появились склады:
- Милтон-Кинс – Великобритания;
- Данфермлин – Шотландия;
- Лейпциг – Германия;
- Польша;
- другие страны.
Этапы работы предпринимателей с площадкой Амазон
Среди этапов работы с площадкой можно выделить:
- Продавец производит или закупает товар, отправляет его на склад Амазон.
- Товар находится на складе до момента продажи. Продавец имеет право отозвать его или переместить в другое место.
- После того, как товар был приобретен, работники склада отправляют его по адресу доставки.
При том, товар может храниться до 12 месяцев. Сотрудники Амазона сами проверяют комплектацию и сообщают о недовложениях продавцу. К тому же площадка сама делает фото, упаковывает товар.
Как отправить товар на склад Амазон
Одна из функций, которая остается на продавце – это самостоятельная отправка товара на склад Амазон. Но, с этим легко помогут справиться профильные логистические организации. В чем их плюс?
Во-первых, цены на отправку гораздо ниже, так как такие компании уже не первый год на рынке и уже проработали собственные схемы, оптимизировали работу и добились снижения расценок на доставку.
Во-вторых, если при самостоятельной отправке товара на склад Амазон возникнут вопросы, то их просто некому будет задать. Логистические фирмы легко проконсультируют, а также застрахуют груз.
В-третьих, формат «доставка «под ключ» уже говорит о минимальном участии продавца в процессе передачи товара к конечному покупателю.