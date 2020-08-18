Сколько шагов в день должен проходить каждый человек

Ходьба – это вид спорта, доступный каждому человеку. Для него не требуется дополнительного инвентаря, неважен возраст и состояние здоровье. Но сколько же шагов необходимо делать ежедневно, чтобы поддерживать тело в тонусе?

Как и сколько ходить, чтобы похудеть?

Ожирение принято считать одним из серьезнейших заболеваний людей XX столетия. При этом проблема усугубляется хроническими недугами, приобретенными в детском возрасте. Люди поправляются из-за малоподвижного образа жизни, но не могут ничего изменить, так как проблемы со здоровьем – это основное противопоказание ко многим видам спорта. Выход из ситуации один – ходьба.

Многие женщины не согласятся с этим. Они проводят на ногах целые дни, но лишний вес не исчезает. Это мнение ошибочно. Причина в том, что для похудения ходить нужно в быстром темпе на протяжении продолжительного времени. Лишь в этом случае можно потерять до 6 кг за месяц занятий.

Сколько шагов в день должен делать каждый человек?

Существует довольно распространенная теория о том, что для поддержания тела в тонусе ежедневно нужно проходить не менее 10 тыс. шагов. Однако, не всем известно, при применима эта формула лишь для здоровых мужчин и женщин. А как же беременные, люди, долгое время не занимающиеся физическими нагрузками или имеющие хронические заболевания?

Беременным женщинам худеть нет необходимости, но набор веса должен находиться под контролем. Ходьба станет отличным помощником в этом вопросе. Если у женщины при ходьбе нет отдышки, болей в спине и животе, дискомфорта, то она может ежедневно совершать не менее 5 тыс. шагов. При этом врачи рекомендуют чередовать быстрый темп (около 10 мин), неторопливой ходьбой (около 5 мин).

Сколько метров в 1 шаге?

Нередко люди не могут определить, какое количество шагов они совершают во время прогулки и измеряют пройденное расстояние. Как же правильно рассчитать километраж прогулки, чтобы худеть? Сделать это довольно просто. средний рост человека равен 170 см. при этом его шаг составляет 0,6-0,8 м. Но следует помнить, что шаг человека зависит не только от его роста, но и привычки ходить и непосредственно длины ног.

Также известно, что примерно за час интенсивной ходьбы можно сделать 3 тыс. шагов, что положительно скажется на тонусе тела, поможет сжечь дополнительные калории и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Можно ли заниматься ходьбой в домашних условиях?

Многие люди, страдающие ожирением, стесняются своей фигуры и, поэтому не могут заниматься ходьбой в общественных местах. У них возникает разумный вопрос, могут ли они заниматься спортом дома?

Разумеется, занятия в домашних условиях не менее эффективны. В качестве тренажера можно использовать беговую дорожку или же заниматься быстрой ходьбой под видео-тренировки Лесли Сансон. Но при этом нельзя забывать о том, что при занятии спортом важен приток свежего воздуха.

Не все могут поверить, что с помощью обычной ходьбы можно скинуть несколько лишних килограммов. Но, возможно, стоит поспорить с самим собой и попытаться в течение месяца, ежедневно совершать 10 тыс. шагов? И по истечению этого срока встать на весы и сделать контрольные замеры. Результат, однозначно, будет положительным!