Веселый девичник за границей: в какой город отправиться с подружками

Каждое путешествие по-своему прекрасно. Но отдых с лучшими подружками – отдельная тема. С каждым годом поводов и времени для встреч все меньше. А что, если одна из девушек собралась замуж? Наверняка ей хочется провести девичник в каком-то интересном и незабываемом месте. А лучше отправиться за границу в компании любимых подружек. Но куда лучше полететь?

Будапешт, Венгрия

Венгрия славится купальнями с термальной водой. А ее столица является одним из самых бюджетных европейских городов. Чем же можно заняться компании молодых девушек?

Возможные варианты:

Посетить Сечени, работающие круглогодично. Посетителям доступны десятки ванн, наполненных лечебной водой, а также бассейн под открытым небом. Можно записаться на массаж или приобрести спа-программу.

В темное время суток устроить бар-хоппинг по так называемым руинным пабам. Речь идет о зданиях, разрушенных во время военных действий. Но вместо их восстановления там открыли точки общепита.

Отправиться в мини-круиз по Дунаю.

Поучаствовать в дегустации венгерских вин в Tasting Table Budapest.

Пойти на пенную вечеринку, которую по субботам проводят в знаменитых Сеченях.

Барселона, Испания

Столица Испании – отличное место для отдыха с подружками. Вкусная еда, ночное веселье в кафе и барах, великолепная архитектура – все это ждет путешественниц.

Чем можно заняться в Барселоне:

Записаться на мастер-класс по каве. Это отличная возможность не только попробовать разные сорта напитка, но и научиться его готовить.

Посетить знаменитый на всю округу бар Bodega Maestrazgo. Там регулярно проводятся дегустации местных вин.

Научиться танцевать сальсу, а затем продемонстрировать свои умения в одном из баров.

Отправиться на шоу фламенко в Tablao Cordobes.

Позагорать на пляже Барселонета (если поездка запланирована на лето).

Поехать в парк развлечений PortAventura, расположенный в 100 км от испанской столицы.

Шри-Ланка

Хочется туда, где всегда тепло, много свежих морепродуктов и вкуснейших коктейлей, продающихся буквально за копейки? Тогда Шри-Ланка – то, что нужно.

Варианты развлечений:

Отправиться на побережье Велигамы или Мириссы, чтобы освоить такой вид спорта как серфинг. И лучше воспользоваться услугами инструктора.

Вечером собраться с подружками в любом из местных кафе, заказать ужин из морепродуктов.

Взять напрокат тук-тук.

Посетить город Эллу, находящийся среди гор.

Взобраться на скалу Сигирия, чтобы вместе полюбоваться закатом.