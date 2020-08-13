Веселый девичник за границей: в какой город отправиться с подружками

Каждое путешествие по-своему прекрасно. Но отдых с лучшими подружками – отдельная тема. С каждым годом поводов и времени для встреч все меньше. А что, если одна из девушек собралась замуж? Наверняка ей хочется провести девичник в каком-то интересном и незабываемом месте. А лучше отправиться за границу в компании любимых подружек. Но куда лучше полететь?
Будапешт, Венгрия
Венгрия славится купальнями с термальной водой. А ее столица является одним из самых бюджетных европейских городов. Чем же можно заняться компании молодых девушек?
Возможные варианты:
- Посетить Сечени, работающие круглогодично. Посетителям доступны десятки ванн, наполненных лечебной водой, а также бассейн под открытым небом. Можно записаться на массаж или приобрести спа-программу.
- В темное время суток устроить бар-хоппинг по так называемым руинным пабам. Речь идет о зданиях, разрушенных во время военных действий. Но вместо их восстановления там открыли точки общепита.
- Отправиться в мини-круиз по Дунаю.
- Поучаствовать в дегустации венгерских вин в Tasting Table Budapest.
- Пойти на пенную вечеринку, которую по субботам проводят в знаменитых Сеченях.
Барселона, Испания
Столица Испании – отличное место для отдыха с подружками. Вкусная еда, ночное веселье в кафе и барах, великолепная архитектура – все это ждет путешественниц.
Чем можно заняться в Барселоне:
- Записаться на мастер-класс по каве. Это отличная возможность не только попробовать разные сорта напитка, но и научиться его готовить.
- Посетить знаменитый на всю округу бар Bodega Maestrazgo. Там регулярно проводятся дегустации местных вин.
- Научиться танцевать сальсу, а затем продемонстрировать свои умения в одном из баров.
- Отправиться на шоу фламенко в Tablao Cordobes.
- Позагорать на пляже Барселонета (если поездка запланирована на лето).
- Поехать в парк развлечений PortAventura, расположенный в 100 км от испанской столицы.
Шри-Ланка
Хочется туда, где всегда тепло, много свежих морепродуктов и вкуснейших коктейлей, продающихся буквально за копейки? Тогда Шри-Ланка – то, что нужно.
Варианты развлечений:
- Отправиться на побережье Велигамы или Мириссы, чтобы освоить такой вид спорта как серфинг. И лучше воспользоваться услугами инструктора.
- Вечером собраться с подружками в любом из местных кафе, заказать ужин из морепродуктов.
- Взять напрокат тук-тук.
- Посетить город Эллу, находящийся среди гор.
- Взобраться на скалу Сигирия, чтобы вместе полюбоваться закатом.
А в какую бы страну вы отправились вместе с подружками?