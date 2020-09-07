7 грехов, которые портят красоту женщины

Современные барышни по-разному понимают, что такое женская привлекательность, красота и ухоженность. Кто-то украшает себя с помощью пластических операций, кто-то увеличивает губы и грудь, кто-то делает модную стрижку и носит оригинальные вещи. При этом часто барышни не знают, что они способны таким подходом испортить внешний вид, считая, что курение, неухоженность, отрицательные эмоции способны нанести серьезный вид их красоте. Но это не так, навсегда убить свое женское очарование можно и другими способами.

Грех №1: погоня за модой

Для того, чтобы выглядеть привлекательно, не обязательно носить вещи, которые появляются в витринах модных бутиков. Не нужно также портить свою внешность пластическими операциями и ботоксом, закачивая его в губы. Женщины и юные девушки часто стараются выглядеть, как красотки с обложек глянцевых журналов, поэтому используют автозагар зимой и летом, посещают постоянно солярий, наращивают ресницы, сидят на диетах.

Такие методы не только изнуряют организм, но и портят внешность, отрицательно сказываются на психике. Все манипуляции с внешностью должны соответствовать времени года, возрасту и ситуации. Мода – это важно, но нужно придерживаться во всем чувства меры.

Грех № 2: использование большого количества косметики

Нанося на лицо тонны макияжа, представительницы прекрасной половины человечества стараются достичь идеалов, которые сами себе придумали. На самом деле это не так. Женщины с помощью косметики только подчеркивают свою красоту, данную от природы, а не портят ее. Поэтому нужно пересмотреть свое отношение к боевой раскраске, особенно повседневной.

Грех № 3: экономия на себе

Женщины созданы для того, чтобы посещать салоны красоты, парикмахера, мастера по эпиляции и маникюру. И не нужно оправдываться тем, что денег не хватает или необходимо оплатить коммуналку. Все это понятно, но заниматься дома наведением красоты вредно для кожи, волос и рук. Стрижку, шугаринг, восковую эпиляцию, маникюр и педикюр нужно доверить только профессионалам, которые знают, как не навредить женщине и ее здоровью.

Грех № 4: частый пилинг

Кожа страдает от постоянных чисток, поэтому от еженедельных походов в салон красоты нужно отказаться. Это спасет от появления на коже рук, лица, шее покраснений, раздражения, ранок и пятен. Дома пилинг проводят 2 раза в неделю, а в салоне красоты – один раз в 10 дней.

Грех № 5: отсутствие своего стиля

Не нужно покупать себе кофточку или платье, которое идеально сидит на подруге. Это признак неуверенности в себе и зависти, которая не приводит к хорошему. Нужно экспериментировать, носить то, что нравится, не слушая мнение окружающих. Одежда, аксессуары и даже поведение должны создавать образ, в котором женщине комфортно, и она может оставаться самой собой.

Грех № 6: лениться смыть косметику

Убирать остатки макияжа с лица перед сном обязательно! Иначе кожа через время станет дряблой, уставшей, начнет стареть раньше времени. Придя вечером с работы или с мероприятия, важно смыть косметику, протереть лицо освежающим тоником и нанести питательный крем.

Грех № 7: выдавливание прыщей самостоятельно

Избавиться от черных точек и разного рода прыщиков позволяет регулярный пилинг лица, который проводит косметолог. Выдавливать их самостоятельно дома стараются все девушки и женщины, не понимая, что это опасно. Ведь можно занести в поры бактерии и микробы, оставить на коже шрамы и неприятные следы.