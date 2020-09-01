Алмазный пилинг в косметологии

Это процедура, которую проводят в салонах красоты. Косметолог с помощью специального аппарата удаляет верхний слой кожи. В комплект устройства входит несколько насадок с алмазной пылью, которая была обработана лазером.

Каждая из насадок выбирается специалистом с учетом проблемы, которая беспокоит женщину. Дополнительно у аппарата для алмазного пилинга есть вакуумная система, предназначенная для втягивания ороговевшей кожи в устройство и удаления вредных веществ. Еще одной функцией вакуума является улучшение кровообращения и обменных процессов, снижение отечности.

Алмазный пилинг предусматривает:

Удаление омертвевших клеток.

Очищение эпидермиса на лице.

Подготовка кожи к другим процедурам.

Улучшение выработки коллагена и гиалуроновой кислоты, которые замедляют процессы старения.

Выравнивание цвета лица за счет удаления веснушек, черных точек и пигментации.

Результат виден сразу, кожа становится чище и выглядит моложе. Хотя специалисты предупреждают о возникновении небольшой отечности, которая уходит за 1-2 дня.

Показания и противопоказания

Алмазный пилинг можно делать не всем и не всегда. Косметологи отмечают, что процедура проводиться только, если для нее есть необходимость.

Среди основных показаний для записи в салон на такой вид чистки лица стоит отметить следующие факторы:

Происходит фотостарение – кожа под влиянием ультрафиолета начинает стареть.

На коже появляются морщины, шрамы, пигментация.

Нужно избавиться от черных точек и прыщей.

Поры сильно расширены и загрязнены, поэтому на лице образовывается корочка, куда попала грязь.

Алмазный пилинг не проводят женщинам, которые не достигли 25-30 лет. Предписания в каждом случае индивидуальны, все зависит от состояния кожи и вида загрязнения.

Нельзя проводить процедуру, если на лице присутствуют бородавки, родинки и воспалительные процессы. Пилинг способен вызвать тяжелые последствия и развитие заболеваний.

Не проводится алмазная чистка лица и в таких случаях, как:

Чувствительная кожа и хрупкие сосуды, что чревато появлением синяков.

Раны на лице.

Обострение кожных заболеваний.

Повышенная температура тела.

Кожа склонна к образованию рубцов и шрамов.

Болезни ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Менструация.

Бронхиальная астма.

Сахарный диабет.

Беременность и период лактации.

Пилинг проводится летом и зимой, никогда весной и осенью, поскольку в это время кожа испытывает сильное влияние солнца. Ороговевшие частички на лице защищают эпидермис от вредного излучения, которое вызывает ожоги и пигментацию.

Где еще применяется алмазный пилинг?

Такой вид чистки применяется не только для лица, но и для рук, которые подвержены пигментации, морщинам, расширенным порам. Процедура направлена на улучшение внешности рук и сохранение молодости кожи, приведение ее в порядок.