Алмазный пилинг в косметологии

Это процедура, которую проводят в салонах красоты. Косметолог с помощью специального аппарата удаляет верхний слой кожи. В комплект устройства входит несколько насадок с алмазной пылью, которая была обработана лазером.
Каждая из насадок выбирается специалистом с учетом проблемы, которая беспокоит женщину. Дополнительно у аппарата для алмазного пилинга есть вакуумная система, предназначенная для втягивания ороговевшей кожи в устройство и удаления вредных веществ. Еще одной функцией вакуума является улучшение кровообращения и обменных процессов, снижение отечности.
Алмазный пилинг предусматривает:
- Удаление омертвевших клеток.
- Очищение эпидермиса на лице.
- Подготовка кожи к другим процедурам.
- Улучшение выработки коллагена и гиалуроновой кислоты, которые замедляют процессы старения.
- Выравнивание цвета лица за счет удаления веснушек, черных точек и пигментации.
Результат виден сразу, кожа становится чище и выглядит моложе. Хотя специалисты предупреждают о возникновении небольшой отечности, которая уходит за 1-2 дня.
Показания и противопоказания
Алмазный пилинг можно делать не всем и не всегда. Косметологи отмечают, что процедура проводиться только, если для нее есть необходимость.
Среди основных показаний для записи в салон на такой вид чистки лица стоит отметить следующие факторы:
- Происходит фотостарение – кожа под влиянием ультрафиолета начинает стареть.
- На коже появляются морщины, шрамы, пигментация.
- Нужно избавиться от черных точек и прыщей.
- Поры сильно расширены и загрязнены, поэтому на лице образовывается корочка, куда попала грязь.
Алмазный пилинг не проводят женщинам, которые не достигли 25-30 лет. Предписания в каждом случае индивидуальны, все зависит от состояния кожи и вида загрязнения.
Нельзя проводить процедуру, если на лице присутствуют бородавки, родинки и воспалительные процессы. Пилинг способен вызвать тяжелые последствия и развитие заболеваний.
Не проводится алмазная чистка лица и в таких случаях, как:
- Чувствительная кожа и хрупкие сосуды, что чревато появлением синяков.
- Раны на лице.
- Обострение кожных заболеваний.
- Повышенная температура тела.
- Кожа склонна к образованию рубцов и шрамов.
- Болезни ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
- Менструация.
- Бронхиальная астма.
- Сахарный диабет.
- Беременность и период лактации.
Пилинг проводится летом и зимой, никогда весной и осенью, поскольку в это время кожа испытывает сильное влияние солнца. Ороговевшие частички на лице защищают эпидермис от вредного излучения, которое вызывает ожоги и пигментацию.
Где еще применяется алмазный пилинг?
Такой вид чистки применяется не только для лица, но и для рук, которые подвержены пигментации, морщинам, расширенным порам. Процедура направлена на улучшение внешности рук и сохранение молодости кожи, приведение ее в порядок.
Как часто вы прибегаете к пилингу?