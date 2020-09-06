Что делать, если раздражают чужие дети

Взрослым людям часто приходится взаимодействовать с детьми, даже если у них нет своих малышей. Чужие дети могут находиться в общественном транспорте, на улицах города. Это даже могут быть дети друзей или родственников, пришедших в гости. На самом деле, многие люди замечают за собой чувство раздражения и даже ненависти по отношению к чужим детям. Такое может случаться в самых разных обстоятельствах, независимо от места нахождения человека. Какую же тактику поведения выбрать, если любой крик ребенка вызывает отвращение и негативные эмоции? Что лучше: постараться промолчать или сделать замечание?

Для начала необходимо разобраться, почему именно возникает раздражение при виде чужих детей. Итак, возможные причины.

Во-первых, дети мешают отдыху. Родители обычно нормально реагируют, если собственные дети отвлекают их от свободного времяпрепровождения: чаепития, сна или чтения книги. Если же шумит чужой ребёнок, то человек часто оказывается не готов к такому развитию событий. Например, если в кафе капризничает малыш, а родители даже не стараются его успокоить, то это уже является нарушением личных границ посетителей кафе. В некоторой степени это можно назвать эгоизмом.

Во-вторых, возможная причина недовольства кроется в разном воспитании. То, что для одних родителей является нормой, другим может представляться настоящим кошмаром. К примеру, дети друзей могут позволить себе ходить по квартире в обуви, чавкать, очень громко смеяться.

В-третьих, некоторые родители опасаются, что чужие дети плохо повлияют на их чадо. Маленькие дети иногда любят копировать поведение более взрослых и харизматичных приятелей. Особенно это раздражает, если ребёнок берёт на заметку плохие привычки.

Причин может быть множество, но что же предпринять в данных ситуациях?

Вариант 1. Сделать замечание. Лучше всего высказать претензию спокойным тоном. Например, отметить, что игра интересная, но слишком громкая. Допустимо даже добавить нотку юмора. Психологи рекомендуют в любой ситуации общаться с детьми на равных.

Вариант 2. Обратиться к родителям ребёнка. Вариант подходит, если те выглядят людьми адекватными и способными воспринимать критику своего ребёнка. Ни в коем случае нельзя начинать разговор с фразы, что малыш ведёт себя неадекватно. Надо попробовать объяснить родителям, что именно в поведении ребёнка раздражает окружающих людей и почему нельзя так себя вести.

Вариант 3. Молча уйти. Если ребёнок шумит на улице, оптимальный вариант – отойти от него подальше. Если такой возможности нет, а ребёнок не так уж сильно действует на нервы, можно постараться не обращать внимание.

Вариант 4. Расслабиться и постараться войти в положение. Детям свойственно иногда шалить. Зато они не сидят целыми днями у компьютера или у другого гаджета. Возможно, что не всё так критично, как кажется?

Вариант 5. Хозяин имеет полное право препятствовать неподобающему поведению детей у себя дома. Если ребёнок привёл в гости шумных друзей, мать может смело сделать им замечание или попросить их поиграть на улице.