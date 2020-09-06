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Что делать, если раздражают чужие дети

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Взрослым людям часто приходится взаимодействовать с детьми, даже если у них нет своих малышей. Чужие дети могут находиться в общественном транспорте, на улицах города. Это даже могут быть дети друзей или родственников, пришедших в гости. На самом деле, многие люди замечают за собой чувство раздражения и даже ненависти по отношению к чужим детям. Такое может случаться в самых разных обстоятельствах, независимо от места нахождения человека. Какую же тактику поведения выбрать, если любой крик ребенка вызывает отвращение и негативные эмоции? Что лучше: постараться промолчать или сделать замечание?

Для начала необходимо разобраться, почему именно возникает раздражение при виде чужих детей. Итак, возможные причины.

Что делать, если раздражают чужие дети

Во-первых, дети мешают отдыху. Родители обычно нормально реагируют, если собственные дети отвлекают их от свободного времяпрепровождения: чаепития, сна или чтения книги. Если же шумит чужой ребёнок, то человек часто оказывается не готов к такому развитию событий. Например, если в кафе капризничает малыш, а родители даже не стараются его успокоить, то это уже является нарушением личных границ посетителей кафе. В некоторой степени это можно назвать эгоизмом.

Во-вторых, возможная причина недовольства кроется в разном воспитании. То, что для одних родителей является нормой, другим может представляться настоящим кошмаром. К примеру, дети друзей могут позволить себе ходить по квартире в обуви, чавкать, очень громко смеяться.

В-третьих, некоторые родители опасаются, что чужие дети плохо повлияют на их чадо. Маленькие дети иногда любят копировать поведение более взрослых и харизматичных приятелей. Особенно это раздражает, если ребёнок берёт на заметку плохие привычки.

Причин может быть множество, но что же предпринять в данных ситуациях?

Что делать, если раздражают чужие дети

Вариант 1. Сделать замечание. Лучше всего высказать претензию спокойным тоном. Например, отметить, что игра интересная, но слишком громкая. Допустимо даже добавить нотку юмора. Психологи рекомендуют в любой ситуации общаться с детьми на равных.

Вариант 2. Обратиться к родителям ребёнка. Вариант подходит, если те выглядят людьми адекватными и способными воспринимать критику своего ребёнка. Ни в коем случае нельзя начинать разговор с фразы, что малыш ведёт себя неадекватно. Надо попробовать объяснить родителям, что именно в поведении ребёнка раздражает окружающих людей и почему нельзя так себя вести.

Вариант 3. Молча уйти. Если ребёнок шумит на улице, оптимальный вариант – отойти от него подальше. Если такой возможности нет, а ребёнок не так уж сильно действует на нервы, можно постараться не обращать внимание.

Вариант 4. Расслабиться и постараться войти в положение. Детям свойственно иногда шалить. Зато они не сидят целыми днями у компьютера или у другого гаджета. Возможно, что не всё так критично, как кажется?

Вариант 5. Хозяин имеет полное право препятствовать неподобающему поведению детей у себя дома. Если ребёнок привёл в гости шумных друзей, мать может смело сделать им замечание или попросить их поиграть на улице.

А как часто вас раздражают чужие дети?

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