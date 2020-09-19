Что нужно учитывать при выборе одежды для женщины 40+

Многие женщины по достижению 40 лет начинают впадать в крайности, утверждая, что теперь они не могут носить свою любимую одежду. Они уверены, что теперь они обязаны покупать и носить одежду, которая определяет и выделяет их возраст. Но верно ли это?

Выбор одежды для женщины 40+

Для начала, необходимо понимать, что нужно учитывать во время выбора одежды в любом возрасте. Обычно учитываются следующие параметры:

Цветотип женщины. Обычно, он определяется внешними данными женщины – цвет волос, цвет глаз, цвет кожи Тип фигуры. Существует пять типов фигуры – треугольник, перевернутый треугольник или груша, песочные часы, прямоугольник и яблоко.

После, необходимо определить какой крой, и какая ткань в одежде подойдет различным типам фигуры.

Фигура перевернутый треугольник

Для этого типа фигуры характерны массивная и большая верхняя часть тела, и маленькая нижняя. Для этого типа необходимо подчеркивать узкие бедра женщины и визуально скрывать широкие плечи. Таким образом, отлично подойдут V-образные вырезы, благодаря им образ будет гармоничным и сбалансированным. Многие стилисты советуют использовать неброские цвета в верхней части тела и яркую нижнюю часть. Стоит отметить, что узкие юбки и короткие рукава не подойдут данному типу фигуры

Фигура песочные часы

Этот тип фигуры выделяется ярко-выраженной талией, ширина плеч относительно равна ширине бедер, также при этом типе фигуры можно заметить стройные ноги и довольно сильные и крепкие руки. При выборе одежды необходимо учитывать, что одежда должна подчеркивать тонкую талию. Таким образом, лучше всего подойдет облегающая или приталенная одежда, ремни и пояса.

Фигура прямоугольник

Для типа фигуры прямоугольник наиболее характерны одинаковые по размеру плечи, талия и бедра. При такой фигуре необходимо подчеркивать талию. Следовательно, прекрасно подойдет одежда с акцентом на талии, а именно – ремни, стиль oversize, а также юбки с широким поясом.

Фигура яблоко

Особенностями телосложения при фигуре яблоко являются плечи нормальной ширины, широкая или еле заметная талия, живот при данном типе фигуры зачастую выступает вперед, а бедра всегда уже плеч. Женщинам с этим типом фигуры рекомендуется носить заправленные блузки, высокие каблуки, а также не приталенные платья.

Фигура треугольник или груша

Этот тип выделяется широким и большим тазом, выраженной талией, узкими и худыми плечами и пышными бедрами. Многие дизайнеры рекомендуют носить трапециевидные платья или юбки, платья-рубашки, платья с завышенной талией, приталенные комбинезоны. Следует отказаться от мини-юбок, юбок-пачек, а также платьев с заниженной талией