Что произойдёт, если женщина выпьет мужскую Виагру

В 20 столетии компания под названием “Пфайзер”, располагающаяся в Великобритании, создала новый лекарственный препарат – Цитрат Силденафила. Разрабатывалось средство для лечения сердечных и сосудистых заболеваний. Учёные предполагали, что препарат будет оказывать воздействие на сердце, создавая сильные притоки к нему, что в свою очередь снизит давление.

Тестирование средства проводили как на женщинах, так и на мужчинах. Было выявлено, что на мужчинах препарат работал, но не по изначально планировавшемуся сценарию. Данный препарат вызывал у них эрекцию. Что касается женщин, то информации какой эффект у них вызвал этот препарат – нет.

Что, если женщина употребит мужскую Виагру или Силденафил?

Виагра всего лишь выполняет механическую функцию. Она создаёт сильный приток крови к клитору, но этого недостаточно, чтобы вызвать возбуждение у прекрасной половины человечества. Даже если девушка выпьет препарат, желания вступить в интимную связь у неё не возникнет. Также следует учитывать психофизиологический фактор. Девушкам нужны ухаживания, внимание, ласка, — без этого они не почувствуют удовлетворения.

Тем не менее мужская Виагра в некоторых случаях будет полезна. Женщинам, у которых выработка вагинальных выделений нарушена, препарат будет весьма кстати. Цитрат Силденафила, который был принят перед коитусом, избавит женщин от вышеупомянутой проблемы и поспособствует выработке вагинальной жидкости.

Стоит учесть, что у препарата есть ряд противопоказаний:

Силденафил нельзя употреблять людям, не достигшим совершеннолетия. Нельзя употреблять при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Крайне не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. В случаях наличия аллергии на определённые компоненты Виагры. Категорически нельзя употреблять, если в этот период употребляются другие лекарственные средства (от онкологических заболеваний, миом или препараты с наличием нитритов).

Воздействие Виагры на женщин

После употребление препарата, кровь у женщин начинает приливаться к пещеристым телам, к клитору. Тем не менее это не вызовет возбуждения, а только лишь изменит общее состояние организма, причём в худшую сторону, а именно:

Повысится давление;

Нервные окончания станут гиперчувствительны;

Усилится выработка секреций влагалища;

Усилится кровоток в органах малого таза.

Также препарат может оказать положительное воздействие на девушек, если употреблять его по рекомендациям врача в таких случаях:

При сахарном диабете;

При болезненной менструации;

Период климакса;

После удаления матки;

При противопоказаниях гормональных средств.

Все вышеперечисленные проблемы несут за собой один неприятный симптом – сухость влагалища. А поскольку Виагра способствует выработке вагинальной жидкости, качество интимной близости, после употребления мужской Виагры девушками, повышается в разы.