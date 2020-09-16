Что произойдёт, если женщина выпьет мужскую Виагру

В 20 столетии компания под названием “Пфайзер”, располагающаяся в Великобритании, создала новый лекарственный препарат – Цитрат Силденафила. Разрабатывалось средство для лечения сердечных и сосудистых заболеваний. Учёные предполагали, что препарат будет оказывать воздействие на сердце, создавая сильные притоки к нему, что в свою очередь снизит давление.
Тестирование средства проводили как на женщинах, так и на мужчинах. Было выявлено, что на мужчинах препарат работал, но не по изначально планировавшемуся сценарию. Данный препарат вызывал у них эрекцию. Что касается женщин, то информации какой эффект у них вызвал этот препарат – нет.
Что, если женщина употребит мужскую Виагру или Силденафил?
Виагра всего лишь выполняет механическую функцию. Она создаёт сильный приток крови к клитору, но этого недостаточно, чтобы вызвать возбуждение у прекрасной половины человечества. Даже если девушка выпьет препарат, желания вступить в интимную связь у неё не возникнет. Также следует учитывать психофизиологический фактор. Девушкам нужны ухаживания, внимание, ласка, — без этого они не почувствуют удовлетворения.
Тем не менее мужская Виагра в некоторых случаях будет полезна. Женщинам, у которых выработка вагинальных выделений нарушена, препарат будет весьма кстати. Цитрат Силденафила, который был принят перед коитусом, избавит женщин от вышеупомянутой проблемы и поспособствует выработке вагинальной жидкости.
Стоит учесть, что у препарата есть ряд противопоказаний:
- Силденафил нельзя употреблять людям, не достигшим совершеннолетия.
- Нельзя употреблять при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.
- Крайне не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания.
- В случаях наличия аллергии на определённые компоненты Виагры.
- Категорически нельзя употреблять, если в этот период употребляются другие лекарственные средства (от онкологических заболеваний, миом или препараты с наличием нитритов).
Воздействие Виагры на женщин
После употребление препарата, кровь у женщин начинает приливаться к пещеристым телам, к клитору. Тем не менее это не вызовет возбуждения, а только лишь изменит общее состояние организма, причём в худшую сторону, а именно:
- Повысится давление;
- Нервные окончания станут гиперчувствительны;
- Усилится выработка секреций влагалища;
- Усилится кровоток в органах малого таза.
Также препарат может оказать положительное воздействие на девушек, если употреблять его по рекомендациям врача в таких случаях:
- При сахарном диабете;
- При болезненной менструации;
- Период климакса;
- После удаления матки;
- При противопоказаниях гормональных средств.
Все вышеперечисленные проблемы несут за собой один неприятный симптом – сухость влагалища. А поскольку Виагра способствует выработке вагинальной жидкости, качество интимной близости, после употребления мужской Виагры девушками, повышается в разы.
А вы когда-нибудь употребляли мужскую Виагру?