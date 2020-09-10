Что сделать, чтобы девушка влюбилась в тебя как девчонка

Мужчине всегда приятно, когда на него обрушивается симпатия со стороны девушки. Но, чтобы добиться такой взаимности и заставить прекрасную особу бегать за собой, нужно выработать определенную тактику поведения. Изначально нужно понять, как нельзя поступать с девушками, чтобы не оттолкнуть ее своими действиями.

К поступкам, которые женщины воспринимают негативно и которые их отталкивают, относятся:

Сильная привязанность мужчины. Как только парень начинает души не чаять в девушке, потакает всем ее капризам, она начинает думать, что молодой человек не уверен в себе. И возможно ему сложно найти подход к другим девушкам. В итоге отношения становятся слишком скучными и пресными. Возможность манипулирования. Если парень позволяет собой манипулировать, девушка начинает использовать его лишь в корыстных целях. А через некоторое время он и вовсе становится запасным вариантом.

Именно такое поведение со стороны мужчины отталкивает женщин. Чтобы заставить девушку бегать за собой, нужно кардинально поменять привычный алгоритм действий. А именно:

Поддержка. Если мужчина в любой момент готов оказать поддержку, но при этом он сам никогда навязчиво не предлагает свою помощь, то девушка в сложный момент будет всегда искать у такого парня совета. Сдержанность. Не стоит показывать женщине свою абсолютную заинтересованность. В отношениях и даже в заботе должна иногда проявляться сдержанность. Тогда девушке захочется самой что-то сделать ради мужчины. Умеренная заинтересованность. Девушка должна всегда ощущать некоторую неопределенность в отношениях, которая будет граничить с заботой и лаской. Тогда она будет держаться за партнера, опасаясь его потерять. Наличие мужского хобби. Девушкам нравятся парни, которые увлекаются каким-нибудь спортом, охотой, экстремальным времяпрепровождением, гонками. Отсутствие ревности. Как только парень начинает закатывать девушке сцены ревности, он ей становится неинтересным. А вот некоторое равнодушие даже тогда, когда она флиртует со знакомым, поможет еще больше привязать ее к себе. Нулевая навязчивость. Девушек только раздражает, когда парни названивают по несколько раз в течение дня, неустанно пишут сообщения и ежедневно дежурят возле подъезда. Такая навязчивость только отвернет прекрасную особу.

Выработав правильное поведение, парень сможет добиться желаемого, и девушка начнет сама за ним бегать. Главное, чтобы все было в меру.