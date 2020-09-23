Эффект «Виагры»: где содержатся природные афродизиаки для мужчин

Сексуальное влечение — вещь загадочная только на первый взгляд. Либидо как явление интересует не только психотерапевтов, но и биологов с химиками. Ученые выяснили, что на степень возбуждения могут влиять особые вещества. Они встречаются как в естественном, так и в синтезированном виде. Эти вещества, а также продукты, в которых они содержатся, назвали афродизиаками — по имени греческой богини любви Афродиты. Для мужчин и женщин они разные, кроме того, эффект может варьироваться в зависимости от индивидуальной восприимчивости. Однако то, что афродизиаки повышают либидо и наполняют секс новыми ощущениями — научно доказанный факт.

Что из обычных продуктов магически влияет на представителей сильного пола?

Еда

Секрет особого эффекта некоторых продуктов прост: они содержат вещества, влияющие на нервную систему и повышающие общий тонус организма. Здоровое либидо вместе со здоровым духом живет в теле, которое получило необходимую дозу витаминов — A, B, C, E. Из микроэлементов для мужчин наиболее важны цинк и жирные кислоты омега-3. Вот что должно быть на столе, чтобы романтический вечер остался незабываемым:

устрицы — рекордсмены по содержанию цинка, древнегреческое средство для увеличения потенции;

горький шоколад — источник нейромедиаторов, которые вместе с настроением повышают и либидо;

инжир — богат железом, магнием и витамином B6;

гранат — его комплекс витаминов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и обостряет тактильную чувствительность;

авокадо — сочетание жирных кислот и витаминов C, E укрепляет иммунитет, заряжает энергией и повышает потенцию;

мед — положительно влияет на уровень тестостерона у мужчин;

орехи — содержат жирные кислоты, идеальны в сочетании с медом;

лосось — еще один важный источник омега-3;

банан — содержит цинк, витамины группы B и просто отлично вписывается в романтический ужин.

Специи

На мужское либидо влияют не только продукты, но и приправы, которыми их дополняют. Причина та же — полезные вещества, а яркие вкусовые качества усиливают ощущения. Вот что нужно добавлять в салаты или горячие блюда для горячего эффекта:

имбирь — из-за полезных свойств и бодрящего вкуса в древности часто использовался как средство для повышения потенции;

кориандр — увеличивает сексуальное влечение;

ваниль — мощный афродизиак для обоих полов, помогает расслабиться;

шафран — содержит вещество, по воздействию на организм похожее на тестостерон;

корица — усиливает кровообращение, в том числе, и в половых органах;

кунжут — источник цинка и витамина E;

мускатный орех — придает ощущение эйфории;

перец чили — усиливает кровообращение.

Эфирные масла

Вопреки известной поговорке, мужчиной можно управлять не только через желудок. С древности известно воздействие на организм различных эфирных масел. Они умеют расслаблять, тонизировать, отгонять тревоги и разогревать сексуальное желание. Их можно использовать разными способами: добавлять в аромалампы, принимать с ними ванну, наносить на кожу. Самые действенные из них:

кедр;

вербена;

роза;

мандарин;

розмарин.

Эти и другие масла входят в состав особых духов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.