Изысканные мюли: какие в моде и как отличить от сабо

Когда женщина хочет подчеркнуть свою индивидуальность, ей стоит обратить внимание на мюли – обувь с открытой пяткой. Модель получила признание благодаря ведущим компаниям индустрии моды. Удобство, утончённый внешний вид – характерные черты этого типа обуви.

История возникновения

Употреблять термин «мюли» по отношению к обуви впервые стали верховные правители древнего Рима. Носить её считалось привилегией философов, знатных персон, мужчин, которые занимали государственные посты.

Сегодня это повседневная женская обувь, которая отличается от других видов отсутствием задника. Представлена на шпильке или невысоком каблуке, плоской подошве.

В чём отличия мюли от сабо

Многим женщинам знакомы обе модели. Однако ответить на вопрос какая между ними разница сможет не каждая модница. Мюли отличаются от сабо по нескольким признакам:

практически всегда исполнены на каблуке различной высоты;

женственные и изящные, в отличие от грубых и массивных сабо;

нос у моделей встречается открытый, закрытый, круглый или заострённой формы;

сочетаются с одеждой в классическом стиле, вечерними нарядами.

Какие модели в моде

Дизайн мюли значительно изменился за многовековую историю. В последнее время преобладают некоторые модные направления:

кроме классической, округлой формы носка стали актуальны остроносые модели;

набирают популярность мюли с плоской подошвой;

украшению моделей уделяется пристальное внимание дизайнеров, верх обуви декорируют яркими красками, бисером, блестящими нитями.

Мода не стоит на месте, некоторые стильные решения способны добавить интересные акценты и практичность даже традиционным моделям обуви. Например, стремительную популярность обретают модели с помпонами и меховыми вставками, но широкого распространения такие тенденции пока не получили.

С чем сочетаются мюли

Стилисты и модельеры рекомендуют следующие варианты одежды, которые будут сочетаться с такой обувью:

летние платья и сарафаны спокойных оттенков;

строгие деловые костюмы;

джинсы-дудочки, юбки, брюки, шорты;

вечерние наряды.

Главное преимущество мюли – зрительно удлинять ноги благодаря правильно подобранному фасону и каблуку, что позволяет скрывать недостатки и выгодно подчеркивать достоинства фигуры.