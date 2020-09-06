Как избежать скандала от мужа, если пришла домой поздно ночью

Женские посиделки могут закончиться намного позже, чем планировалось. Муж даже не знает, что его жена задержится еще на несколько часов и придет давно за полночь. Жена приходит домой в 4 утра, ее ждет неприятный разговор. Как можно избежать назревающий конфликт и не допустить скандала? На этот вопрос помогут ответить следующие советы.

Совет 1. Не начинать первой тяжелый разговор

Женщина приходит поздно, но начинать разговор она не планирует по нескольким причинам.

Во-первых, она может подобрать слова для разговора, придумать причину. Лучше спокойно обдумать свою речь, чем сказать что-то в порыве злости. Во-вторых, мужчина, не начиная неприятный разговор, может немного остыть. Его злость и негодование могут со временем уменьшиться, и тогда вероятность конфликта близится к нулю. В-третьих, даже если супруг потом говорит все, что накопилось, жена будет уже готова отвечать на его выпады и, благодаря этому окажется в более выигрышной роли.

Совет 2. Не надо сообщать все подробности, лучше сказать все в краткой и сжатой форме

При разговоре не обязательно сообщать все подробности проведения веселого вечера, ведь этим можно только больше разозлить своего мужчину. Не надо расписывать все яркие подробности и рассказывать интересные истории с поздней вечеринки. Это только ухудшит положение, ведь супруг только и хочет найти повод, чтобы обвинить свою жену и поругать ее. Здесь есть плюсы:

Муж подумает, что вечер прошел скучно, никаких происшествий там не было.

Он поймет, что опоздание связано не с желанием продолжить привлекательный вечер, а с желанием спонтанно посидеть больше и пообщаться с подругами.

Супруг не станет считать, что вы опоздали из-за того, что не считаетесь с его мнением и не уважаете его.

Совет 3. Начать разговор самой и честно раскаяться

Если супруга надолго задержалась на тусовке и при этом игнорировала все звонки и сообщения от мужа, то самым лучшим вариантом станет искреннее раскаяние. Можно просто попросить прощения и пообещать, что такого больше не повторится. Говорить лучше спокойно и открыто, тогда муж не станет сердиться и быстро забудет поздний приход своей второй половинки.

Какой вариант лучше использовать в сложившейся ситуации? Это зависит от самих супругов и их взаимоотношений. Возможно, супругу захочется выложить все свои эмоции сразу, или же ему нужно дать время, чтобы немного успокоиться и остыть. Здесь важно следить за реакцией своего супруга, чтобы правильно решить конфликт.