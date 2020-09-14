Как красиво поквитаться с бывшим

Друг, супруг, любимый человек – всех их может объединять статус «бывший». Увы, расставание не всегда бывает спокойным и по обоюдному согласию. Чаще случается наоборот. Девушки страдают, уходят в себя, начинают ненавидеть мужчин. А зачем, если можно выйти из ситуации с наименьшими потерями для себя?

Нужна ли месть?

Многими девушками овладевает жажда мести, они ею живут, вынашивают планы. А нужно ли мстить? Готова ли брошенная женщина к этому морально? Ведь после совершенного останется неприятный осадок – с ним придется жить.

Если мужчина был честен, признался, что полюбил другую женщину, поэтому уходит, нужно ли его ненавидеть и мстить ему? В такой ситуации нужно поставить себя на его место и честно ответить: «А как бы действовала я?»

Если в семье есть общие дети, то от войны родителей сильнее пострадают они. Хотя взаимоотношения взрослых не должны на них негативно сказываться. Детская психика подвижна, последствия могут быть необратимыми.

Для мести должны быть веские причины, а мстить нужно с умом и без азарта – тонко. Одна из причин – систематические оскорбления женщины наедине и в присутствии посторонних.

Оскорбления

Есть разные способы, но все они направлены на то, чтобы бывшему стало стыдно за себя и свои действия. Первое, что приходит в голову, – сделать с ним то же самое, что он сделал с женщиной. Важно не перегнуть палку.

Не понимает? Тогда меры придется ужесточить и оскорбить спутника в присутствии коллег, приятелей или в ресторане. При родителях и родственниках этого точно делать не нужно – зачем их посвящать в семейные дрязги?

Побои

Физическое насилие терпеть нельзя, потому что мужчина, единожды поднявший руку на женщину, обязательно это сделает снова. Искать оправдания такому поведению – себе дороже.

Нужно ли мстить? Это решать женщине. Если получается расстаться без угроз, можно развестись и забыть друг о друге. Если муж или друг угрожает, встречает в безлюдных местах, ведет себя неадекватно, нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. И это не месть, а элементарная безопасность.

Измена

Женщина простила измену, но вынашивает план мести обидчику. Проще всего сымитировать измену: задерживаться на работе, один раз не прийти ночевать домой, вернуться с цветами и рассказать какую-то басню. Ведь в свое время обидчик тоже сочинял сказки.

Некоторые женщины идут дальше: знакомятся в социальных сетях с мужчинами, переписываются, флиртуют и в какой-то момент якобы случайно забывают закрыть диалоги. В мужчине при виде переписки, цветов и других намеков на соперника просыпается чувство собственника. Его самолюбие задето, он начинает бороться за женщину. Или объявляет о том, что уходит.

В последнем случае остается только принять его решение и радостно сообщить, что у вас есть другой мужчина. А он уже давно стал безразличен.