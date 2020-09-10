Как определиться с датой свадьбы

Для каждой девушки свадьба – одно из самых важных и незабываемых событий. Всегда хочется, чтобы свадебная церемония и празднование прошли безупречно. Помимо подбора наряда, выбора заведения, необходимо определиться с датой самого торжества. Может ли дата повлиять на формирование дальнейшей жизни молодоженов?

Дату свадьбы каждый выбирает по-своему. Одни просто выбирают ее как красивое сочетание цифр, другие ориентируются на показания гороскопа или различные приметы.

Если обратиться к приметам, то можно привести такие из них:

«в январе сыгранная свадьба не станет удачной», тогда как «февраль сулит долгие, крепкие и продолжительные отношения»;

«свадьба в марте подойдет парам, которые не боятся частых перемен в жизни»;

«майская свадьба предвещает маяться в отношениях»;

«июль для свадьбы подходит карьеристам, для которых отношения ставятся на второй план»;

«свадьба, отпразднованная в августе, гарантирует долгие и страстные отношения»;

«ноябрь и декабрь – месяцы, обещающие счастливую семейную жизнь паре».

Дату свадьбы можно выбирать, исходя лишь из своих личных предпочтений, не обращая внимания на предрассудки и приметы. Если молодым не нравится жаркий сезон, то лучше отдать предпочтение расцветающим весенним месяцам или теплой сухой осени. Свадебная фотосессия также должна отражать внутренне состояние молодых, так как будет долгим напоминанием о самом счастливом событии. Поэтому вместо привычных фото на набережной или возле городского фонтана лучше отдать предпочтение, например, красивому парку или лесной чаще.

Выбор даты может быть связан и с финансовым вопросом. В высокий сезон проведения торжеств, который приходится с мая по октябрь, празднование торжества обойдется гораздо дороже, чем, например, в декабре или феврале.

Пары, соблюдающие религиозные правила, будут выбирать дату свадьбы, которая не противоречит религии. Например, не стоит планировать свадьбу в период поста.

На просторах интернета можно найти множество сайтов, предлагающих пройти тест для определения даты свадьбы. Для этого придется ответить на ряд вопросов, после чего сайт предложит наилучшие даты индивидуального для тестируемого.

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