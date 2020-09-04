Как похудеть различным знакам зодиака

Процесс сброса лишних килограммов никому не дается легко, но, в зависимости от знака зодиака, подходы к этому нелегкому делу могут отличаться. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа решил дать рекомендации по устранению лишнего веса.

По своей сути Овны таковы, что могут горы свернуть, если будут в этом заинтересованы. При этом сделают это достаточно быстро. Т. е., при наличии мотивации, похудеть им не составит труда. Однако при ее отсутствии они вряд ли станут чем-либо заниматься.

Поведение Тельцов отличается от Овнов. Они не станут делать резких движений в таком вопросе как похудение. Этот знак зодиака досконально изучит имеющуюся информацию, а затем, проанализировав ее, выберет оптимальный путь.

Близнецы, по мнению Мехди, не имеют проблем с обменом веществ. Им достаточно уделять немного внимания своему телу и следить за употребляемой едой.

Раки могут особо не следить за своим состоянием. Главное – поддерживать в себе внутреннюю гармонию.

Львы обычно тщательно контролируют свой вес, но если же контроль был ослаблен и лишние килограммы все-таки появились, то им нужно в первую очередь наладить питание. Также не лишними будут и физические нагрузки.

Девы могут игнорировать свои проблемы, связанные с избыточным весом. Но некоторых представителей этого знака такая ситуация не устроит. Если же Дева решится похудеть, то особых усилий для этого не понадобится.

Весам Мехди советует уделить особое внимание режиму сна, поскольку именно от этого аспекта зависит очень многое.

Для Скорпионов идеальным вариантом похудения будет минимизация мучных изделий в рационе. При этом лучше избегать так называемых «нервных диет».

Стрельцам для приведения себя в форму нужны занятия спортом. Про правильное питание тоже не стоит забывать, хоть и сделать это достаточно легко. Поэтому физические упражнения смогут решить проблемы с лишними килограммами.

Козероги, как правило, испытывают проблемы с весом в зрелых годах. Из-за этого исправлять положение становится труднее, поскольку заниматься спортом уже проблематично. В данной ситуации важно контролировать питание и эмоциональный фон.

Водолеям достаточно будет небольшой утренней зарядки для поддержания себя в хорошей форме.

Для Рыб Мехди рекомендует спортивный массаж и здоровую пищу. Особенно полезно, по мнению экстрасенса, пить много свежего сока.