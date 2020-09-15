Как улучшить цвет лица и придать ему отдохнувший вид

Частые стрессы, нарушение режима сна и проблемы со здоровьем влияют на цвет кожи лица. Есть много способов, которые помогут придать ему отдохнувший вид.

Совет номер один подразумевает чистку лица. Необходимо очистить кожный покров от мелкой пыли и омертвевших частиц.

Скраб прекрасно справится с данной задачей. Использовать его можно тем людям, у которых жирная или комбинированная кожа. Для сухого типа кожи лучше всего использовать детское мыло или молочко для умывания.

При помощи чая и картофеля можно избавиться от синяков под глазами и отёчности. Синяки устраняет заварка от чая.

Всё, что необходимо сделать – это заварить чай и оставить свежие чайные пакетики остывать. Спустя время пакетики с чаем нужно положить на веки и подержать пятнадцать минут. Также можно сделать и теплым молоком. Ватные диски необходимо смочить молочной жидкостью и подержать на глазах.

Отёчность можно убрать при помощи тёртого сырого картофеля. Картофельную смесь нужно сложить в марлевую ткань и положить на закрытые веки. Такой способ поможет вытянуть всю жидкость, которая накопилась.

Совет номер два заключается в том, что кожу нужно успокоить и снять лишнее раздражение. Для того, чтобы расслабить мышцы и разгладить морщины, необходимо сделать маску из кефира или компресс из трав.

Кефирная жидкость отлично успокаивает кожу. Её нужно наносить на лицо и держать примерно пятнадцать минут. Смыть маску необходимо теплой водой.

Травяной компресс делают следующим образом: нужно взять ромашку аптечную, горячую воду и полотенце. Траву следует залить горячей водой и дождаться настаивания. Затем полотенце смочить ромашковой жидкостью и положить на лицо. Компресс нужно держать на лице примерно до пяти минут.

Третий совет – подтягивание кожи лица. Сделать кожу гладкой и упругой можно при помощи обычного льда в кубиках. Необходимо каждое утро протирать лицо льдом и тогда моментально появится положительный эффект.

Отдохнувший вид лицу можно придать при помощи косметических средств.

Синяки под глазами можно спрятать, если использовать консилер. Это косметическое средство, которое прекрасно маскирует мелкие прыщи и пятна на лице. Цвет консилера должен быть на тон светлее, чем сама кожа.

Бесцветный формат пудры поможет скрыть морщины и уберёт жирный блеск на лице. Кожа станет ровной и бархатной.

Румяна освежат лицо. Наносить их нужно в область скул. Лучше всего использовать персиковые или розовые оттенки.

Для того, чтобы выделить глаза, можно прибегнуть к использованию теней с блёстками или шиммер тени. Самые лучшие цвета – это пастельные спокойные оттенки. Выбор следует остановить на персиковых или бежевых тонах. Дополнить образ можно качественной тушью на ресницах.

Пользуясь данными советами можно сделать лицо свежим и отдохнувшим.