Как узнать размер кольца на палец

Когда выбираешь украшение, то нужно четко знать его размер, чтобы не возникло дополнительных казусов. Это актуально и для тех, кто любит заказывать украшения через Интернет. Вроде бы нет ничего сложного в том, чтобы измерить диаметр пальца, но, тем не менее, могут возникнуть некоторые трудности.

Как измерить палец и узнать точный размер украшения?

Существует таблица стандартных размеров. Есть она в ювелирных бутиках. Стандартные мерки для женщин от шестнадцати до девятнадцати миллиметров. Для мужчин цифровые значения другие. А именно: от девятнадцати до двадцати четырех.

Кольца, которые не подходят под данные параметры считаются нестандартными, а значит, украшение придется делать на заказ.

если человек намерен купить украшение себе, то лучше всего прийти в ювелирный магазин, в котором есть кольцемеры; в таком случае узнать свой размер не составит труда;

перед покупкой любое украшение необходимо примерять на палец; форма изделия и его толщина влияют на размерный ряд;

также можно использовать трафаретную линейку; все, что нужно сделать – это вырезать, надеть на пальчик и затянуть до нужной отметки; но не нужно затягивать слишком туго; украшение не должно давить на палец или перетягивать его; сам трафарет должен быть очень точным;

еще один способ заключается в том, что можно взять обычную линейку и приложить к колечку; затем следует посчитать миллиметровые значения на линейке, но по внутреннему изгибу.

Выяснить более точный размер можно при помощи нити тонкого формата. Нежно намотать нить на палец пять раз вокруг и плотно затянуть концы. Затем нужно сделать маркером отметку и отрезать ненужные концы нити. Длинный отрезок также необходимо измерить и разделить на 15,7.

Приведем пример: сам нитевой виток – 26,7 сантиметров; в миллиметрах это значение 267; затем нужно разделить на 15,7 и получается размер семнадцать.

Размер одежды человека также может помочь в выборе размера кольца:

для одежды размера «S» — соответствуют украшения от 15,5 до 16,5;

размер «М» — 16,5 – 17,5;

размер «L» — 17,5 – 18,5.

Далее по шкале возрастания с порядковым увеличением на одну единицу.

Есть еще ряд правил:

если человек весит до шестидесяти килограмм, а рост до ста семидесяти сантиметров, то размер украшения будет равняться от шестнадцати до семнадцати с половиной;

если человек тяжелее восьмидесяти килограмм, то размер уже стартует от восемнадцати с половиной до двадцати с половиной.

Когда лучше всего измерять палец, чтобы узнать точный размер кольца?

лучше всего производить замеры в середине дня, когда пальцы не так отекают;

погода также влияет; в тепле пальцы расширены, а в холоде немного сужены;

если человек выпил много жидкости, то замеры нужно производить спустя некоторое время;

при покупке важно учитывать ширину украшения; широкие изделия обычно относят к категории маломерных колец.