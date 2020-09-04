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Как узнать размер кольца на палец

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Когда выбираешь украшение, то нужно четко знать его размер, чтобы не возникло дополнительных казусов. Это актуально и для тех, кто любит заказывать украшения через Интернет. Вроде бы нет ничего сложного в том, чтобы измерить диаметр пальца, но, тем не менее, могут возникнуть некоторые трудности.

Как измерить палец и узнать точный размер украшения?

Как узнать размер кольца на палец

Существует таблица стандартных размеров. Есть она в ювелирных бутиках. Стандартные мерки для женщин от шестнадцати до девятнадцати миллиметров. Для мужчин цифровые значения другие. А именно: от девятнадцати до двадцати четырех.

Кольца, которые не подходят под данные параметры считаются нестандартными, а значит, украшение придется делать на заказ.

  • если человек намерен купить украшение себе, то лучше всего прийти в ювелирный магазин, в котором есть кольцемеры; в таком случае узнать свой размер не составит труда;
  • перед покупкой любое украшение необходимо примерять на палец; форма изделия и его толщина влияют на размерный ряд;
  • также можно использовать трафаретную линейку; все, что нужно сделать – это вырезать, надеть на пальчик и затянуть до нужной отметки; но не нужно затягивать слишком туго; украшение не должно давить на палец или перетягивать его; сам трафарет должен быть очень точным;
  • еще один способ заключается в том, что можно взять обычную линейку и приложить к колечку; затем следует посчитать миллиметровые значения на линейке, но по внутреннему изгибу.Как узнать размер кольца на палец

Выяснить более точный размер можно при помощи нити тонкого формата. Нежно намотать нить на палец пять раз вокруг и плотно затянуть концы. Затем нужно сделать маркером отметку и отрезать ненужные концы нити. Длинный отрезок также необходимо измерить и разделить на 15,7.

Приведем пример: сам нитевой виток – 26,7 сантиметров; в миллиметрах это значение 267; затем нужно разделить на 15,7 и получается размер семнадцать.

Размер одежды человека также может помочь в выборе размера кольца:

  • для одежды размера «S» — соответствуют украшения от 15,5 до 16,5;
  • размер «М» — 16,5 – 17,5;
  • размер «L» — 17,5 – 18,5.

Далее по шкале возрастания с порядковым увеличением на одну единицу.

Как узнать размер кольца на палец

Есть еще ряд правил:

  • если человек весит до шестидесяти килограмм, а рост до ста семидесяти сантиметров, то размер украшения будет равняться от шестнадцати до семнадцати с половиной;
  • если человек тяжелее восьмидесяти килограмм, то размер уже стартует от восемнадцати с половиной до двадцати с половиной.

Когда лучше всего измерять палец, чтобы узнать точный размер кольца?

  • лучше всего производить замеры в середине дня, когда пальцы не так отекают;
  • погода также влияет; в тепле пальцы расширены, а в холоде немного сужены;
  • если человек выпил много жидкости, то замеры нужно производить спустя некоторое время;
  • при покупке важно учитывать ширину украшения; широкие изделия обычно относят к категории маломерных колец.

А вы знаете размер своего кольца на пальце?

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