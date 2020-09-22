Как женщине бросить пить пиво

Пиво, как и другие алкогольные напитки, относят к категории вредных смесей, которыми лучше не злоупотреблять.

Пивной напиток любят не только мужчины, но и многие девушки. Лёгкий и приятных на вкус напиток часто употребляется женщинами во время посиделок с близкими подругами. Пиво – это источник расслабления после тяжёлого трудового дня.

Но не стоит забывать о том, что чрезмерное употребление алкогольных напитков приводит к зависимости. К сожалению, женский алкоголизм вылечить невозможно.

Алкоголизм определяется согласно следующим критериям:

человек выпивает больше одного литра в сутки;

если человек не выпьет напиток, то будет раздражительным и нервным;

утром человек ощущает похмелье.

Если у человека наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных вариантов, то нужно обязательно задуматься и прекратить употреблять пиво.

Вред для женского организма от употребления напитка заключается в следующем:

происходит сбой в работе органов эндокринной системы;

почки подвержены сильной нагрузке;

женщина не может вырабатывать необходимые гормоны.

Чрезмерное употребление пивного напитка приводит к: ухудшению внешнего вида, влияет на качество работоспособности и разрушает отношения с близкими людьми.

Для того чтобы перестать пить пиво необходимо использовать некоторые методы. Например, психологический заключается в том, что человеку необходимо выяснить, почему он употребляет такое количество пивной жидкости, а также важно отметить все негативные стороны от чрезмерного употребления алкоголя. Анализ поспособствует выяснить причины сложившейся ситуации и подтолкнёт человека к осознанию того, что необходимо что-то менять.

Второй вариант – это народная методика. Её суть состоит в том, чтобы заваривать различные травяные смеси, которые помогают в борьбе с алкогольной зависимостью.

Третий вариант – медикаментозная методика. В данном случае всё очевидно. Лучше всего обратиться к специалистам за помощью, для того, чтобы выявить причину проблемы, которая образовалась, и найти грамотные пути решения. В особо тяжёлых случаях необходимо обратиться к наркологу.

Ежедневное употребление пива приводит к:

набору большого количества веса;

наблюдается отёчность и ухудшается внешний вид;

постоянные головные боли и приступы тошноты;

наблюдается сбой в работе органов;

можно заработать бесплодие.

Советы психологов

Человек должен постоянно мотивировать себя.

Может даже напугать себя, чтобы ему не хотелось употреблять алкогольные напитки в больших количествах.

Если не тратить деньги на пивной напиток, то можно сэкономить достаточное количество средств. Когда человек не поддался на искушение и не купил себе бутылочку расслабляющего напитка, то денежку можно положить в копилку, как стимул.

Каждый должен постоянно думать о своём внешнем виде и красоте. Не стоит забывать, что большое количество выпитого алкоголя на постоянной основе влияет на внешний вид человека.

Если человек пьет пиво, потому что умирает со скуки и ему нечего делать, то лучше всего поискать занятие более полезное, которое принесет положительные эмоции и пользу.