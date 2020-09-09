Как знак зодиака влияет на манеру расставаться с любимым человеком

Порой разрыв отношений происходит нервно и сопровождается огромным количеством ссор и конфликтов. Бывает и наоборот. Люди расходятся мирно с чистыми мыслями и без злого слова на языке.

Бытует мнение, что знак зодиака влияет на характер, поведение человека и его манеру расставаться. Так ли это?

Овен. Для этого знака очень важно уважение со стороны партнера. Расставание Овны переживают тяжело и мучительно. Они больше всего ценят человеческую искренность и не переносят предательство. Им очень сложно свыкнуться с мыслью, что они потеряли близкого человека.

Телец. Этот знак зодиака очень привязывается к людям. Они не любят все тянуть до конца и порой ждут, когда второй партнер сам решится на разрыв.

Близнецы. Этот знак абсолютно спокойно переживает процесс расставания и порой с партнером бывает жесток. Близнецы любят заканчивать отношения на спокойной ноте или стремятся переводить отношения в дружеское русло.

Рак. Люди, рожденные под этим знаком, сложно переживают какие-либо перемены в своей жизни. Они ценят искренность. Раки прекращают отношения тихо, спокойно и без лишних негативных эмоций.

Лев. Этот знак зодиака всегда требует объяснений, поэтому разорвать отношения молча, не получится. Львам очень важно осознавать четко причину разрыва. Говорить со Львами нужно четко, ясно и по существу. Этот знак не сильно категоричен. Если Львам по-настоящему больно, то они уходят навсегда.

Дева. Этот знак всегда отдает все внимание и любовь партнеру. Девы являются верными спутниками и поддерживают партнера. Они часто тяжело переживают расставание, а душа болит долгое время. Девы ценят внимание, заботу и нуждаются в том, чтобы их понимали. Если проявлять к Девам равнодушие, то они уходят окончательно.

Весы всегда к каждому процессу подступаются с рациональностью. Они не любят быть первыми и проявлять инициативу. С Весами достаточно легко вести беседу на разные темы. Весы никогда не предадут и не солгут.

Скорпион. Этот знак зодиака очень категоричный. Скорпионы сильные и не дают второй половинке второго шанса. Они помнят как хорошие, так и плохие моменты.

Стрелец. Этот знак зодиака очень неоднозначный и склонен к тому, чтобы постоянно менять свои решения. Если Стрельцы что-то задумали, то остановить их вряд ли получится. В отношениях с партнером не всегда показывают всю силу переживаний.

Козероги очень упрямые личности. Их трудно переубедить. Они всегда и везде считают себя правыми. Козероги с легкостью расстаются с теми, кто принес им сплошные разочарования и обидел.

Водолеи борются за отношения до самого конца. Они часто расставляют приоритеты и выбирают то, что считают самым важным и ценным. Если в ответ партнер не испытывает теплых чувств, то Водолеи просто уходят молча.

Рыбы расстаются спокойно и без лишних истерик. Они с легкостью дарят человеку второй шанс, но при условии, что чувства все такие же искренние и теплые. Рыбы очень мудрые и с ними легко вести диалог.