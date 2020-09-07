Какие из знаков зодиака чаще всего разрывают брак

Семья – это важно, но, оказывается, не все люди склонны так считать. Возможно, что побывав определённое время в браке, они начинают понимать, что не готовы отступать от своих принципов или жертвовать свободой.

И во многом это зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек.

Лев

Пятое место в этом рейтинге занимают Львы. С такой женщиной можно быть как за каменной стеной. Она не только поддержит в трудную минуту, но и поможет найти выход из любой сложной ситуации. Представительницы прекрасного пола, рождённые под этим созвездием, готовы пройти всю жизнь с одним партнёром рука об руку. Но Львы не переносят предательства. Любая измена, даже глупая и нелепая внесёт раскол в семейную жизнь. Львы могут сделать вид, что ничего не произошло, но никогда не простят партнёра. И, большая вероятность того, что они и вовсе подадут на развод.

Водолей

Пусть не вводит в заблуждение романтичность Водолеев. Они при всей своей тонкой натуре прекрасно знают, чего хотят. Верность и любовь партнёра – вот те ориентиры, за которыми они готовы идти. Но если партнёр пообещал то, чего позже не смог выполнить, то Водолеи не будут вести длинные разговоры. Они просто уйдут, выбрав для себя иной путь. При этом даже не обернутся, чтобы попрощаться. Разрыв будет окончательный и бесповоротный.

Тельцы

Представители созвездия дорожат семьёй, но они ориентированы на любовь. А если учесть, что Тельцы влюбчивы, то они способны потерять контроль над ситуацией, поддавшись не логике, а чувствам. Даже если брак им будет дорог, Тельцы не будут за него бороться, а просто примут факт развода.

Девы

Категоричность — вот главное достоинство и главный недостаток этого знака зодиака. С такой партнёршей бывает довольно сложно. Она не позволяет сидеть у себя на шее и не прощает измен. Для Дев вполне нормально, что мужчина должен заботиться о материальном благополучии семьи. И если он сам так не считает, то Дева предпочтёт остаться одна, чем жить с таким человеком.

Скорпион

Вся жизнь с таким партнёром – это жизнь под прицелом. Скорпионы очень проницательны, любят всё анализировать. А ещё они очень прямолинейны. С одной стороны это хорошо, можно не бояться получить удар в спину, Скорпионы всё скажут в лицо.

Также они не побоятся заявить о том, что партнёру пора уходить.