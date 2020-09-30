Какие стереотипы навязывают девочкам с самого рождения

«Ну, ты же девочка!». Эта фраза звучит не как комплимент, а как приговор, который одновременно и обязывает к чему-то или ограничивает в правах и возможностях. Продолжать фразу можно, практически, бесконечно. «Ты же девочка, прибери за всеми», «Ты же девочка, должна быть терпеливой», «Ты же девочка, должна быть доброй». Оказывается, что женщины всего мира, не взирая на то, в либеральных или консервативных странах они живут, испытывают на себе ряд ограничений.

Спорт

Для того, чтобы женщины Ирана получили право болеть за свою футбольную команду и посещать матчи, 29-летней девушке пришлось заживо сжечь себя перед зданием прокуратуры. Таким образом, она продемонстрировала протест против ограничений, навязанных женщинам её страны со стороны правительства. А причина запрета проста — правительство заботится о том, чтобы дамы не слушали нецензурную речь во время матча и не смотрели на голые ноги игроков. Вот и всё.

Но, невзирая на запреты, женщины переодеваются в мужскую одежду и проникают на стадион. Одной из них присудили за нарушение закона полгода тюрьмы. И девушка, не снеся несправедливости, решилась на акт самосожжения. После такого поступка президент ФИФА договорился с властями исламской республики о том, чтобы женщины Ирана могли иметь право посещать футбольные матчи.

Сигареты — не женское дело

Так считают в Туркменистане. Ведь именно в этой стране дамам запрещено курить. Исключение может быть только тогда, когда случай серьёзный. То есть когда речь идёт о зависимости. Но тогда требуется справка от нарколога. Закон действует уже три года и продиктован вовсе не заботой о здоровье женщин, а борьбой со спекуляцией на табачных изделиях. Но почему снова крайними остаются женщины?

И на свадьбе не погуляешь

Да, такие ограничения введены в Саудовской Аравии. Даже молодожёны не могут быть в этот день вместе. Мужчины и женщины должны отмечать праздник в разных комнатах и даже зданиях. При этом супруг может навестить невесту, а вот она его нет.

Платье или брюки

Казалось бы, что вот этот вопрос уж никак не должен вызывать разногласия, но нет. Например, в Судане за нарушение правил, то есть за то, что дама в общественном месте появится в брюках, её могут выпороть. Да и в развитой Европе не так давно были отменены строгие запреты. Но женщины, несмотря на всю строгость наказаний, продолжают бороться за свои права. И довольно часто побеждают.