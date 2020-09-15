Какой женщине суждено родить двойняшек

Многие семьи мечтают о том, чтобы иметь ребёнка, но судьба улыбается им и дарит двойняшек. Кто же может стать таким счастливчиком? Какие пары имеют больше шансов на то, чтобы у них родились двойняшки.

Оказывается, что всем правит не слепой случай, а несколько факторов:

если пара лечилась от бесплодия;

если в организме у женщины повышен уровень ФСГ;

когда имеется наследственность;

возраст старше 35 лет.

Объясняется это тем, что во время лечения от бесплодия и у женщин старше 35 лет количество фолликулостимулирующего гормона превышает норму. Из одной яйцеклетки появляется две. Удивительно, что близнецы могут иметь разный пол и быть совершенно не похожими друг на друга. Учёные до сих пор не могут объяснить, почему это происходит и специально запланировать рождение двойняшек невозможно. И если говорить о статистике, то приблизительно 14 женщин из тысячи могут стать матерью двойняшек. И примечательно то, что у темнокожих женщин на это больше шансов.

ЭКО контролирует этот процесс с большей точностью. И можно запланировать рождение не только двойняшек, но и тройняшек. Это объясняется тем, что в матке способны прижиться несколько эмбрионов одновременно. Но потом женщина может сама планировать, сколько детей она желает оставить.

В медицине нет такого понятия, как двойняшки. Такое выражение появилось в народе. Просто если дети рождены в одно время, но не похожи между собой, то их считают двойняшками.

Имеются ли у них особенности в развитии? Да, имеются, такие дети развиваются медленнее, чем обычные, позже начинают держать головку, ходить и имеют меньшую массу тела. Но потом отличия притираются. И уже к школьному возрасту дети выравниваются в развитии.

Двойняшки очень привязаны друг к другу, воспринимают брата или сестру как единое целое с собой. И даже потом на психологическом уровне чувствуют друг друга. Но во многом этому способствует и воспитание родителей. Малышей часто кормят из одной бутылочки, укладывают спать в одну кроватку, поэтому нет ничего удивительного, что дети становятся неразлучными.

Но зато дети развиты в социальном плане, более общительны и имеют высокий эмоциональный интеллект.

Для того, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя отдельной личностью, нужно постоянно подчёркивать особенности каждого ребёнка. И даже одевать детей по-разному, тогда они будут знать, что, несмотря на близость, имеют собственную жизнь, не зависящую от брата или сестры.