Какова идеальная разница в возрасте между партнерами

Многим девушкам важно знать возраст партнера, ведь от определённой разницы зачастую зависит исход отношений. Что будет, если женщина старше своего партнера на 3, на 5 или даже на 15 лет? А какой исход будет в паре, где мужчина старше женщины?

Пара, где мужчина старше своей партнерши на 5 лет

Многие психологи полагают, что в паре, где мужчина старше своей партнерши на несколько лет, царит максимальное благополучие и согласие. Так происходит потому, что мужской род немного опаздывает в развитии в отличие от женского. Следовательно, небольшая разница между мужчиной и женщиной делает обоих партнеров равными и сходными друг другу.

Пара, где мужчина старше своей партнерши на 10 лет

В таких парах также царит благополучие и стабильность, в основном из-за того, что мужчина уже обрел свои определенные ценности, он состоялся и полностью осознает смысл семейных отношений. Более того, мужчина будет полностью и целиком ценить свою возлюбленную, боготворить и одаривать ее.

Пара, где мужчина старше своей партнерши на более чем 15 лет

Намного реже можно встретить такие браки, где партнер старше своей партнерши на 15 или 20 лет. Многие считают такие союзы несерьезными, ведь большинство считает, что девушки обращают внимание на мужчин старшего возраста только из-за их состоятельности и материального положения, а не из-за личных характеристик партнера. Однако, девушки признают множество преимуществ в таких союзах, так, например, девушка может получить большое количество денег, положение в обществе. Но, стоит сказать, что чаще всего такие союзы недолговечны.

Пара, где женщина старше своего партнера на 5 лет

В этом союзе можно не заметить особой разницы как в возрасте, так и в развитии между партнерами. Такой брак имеет право на существование, зачастую они являются очень даже удачными.

Пара, где женщина старше своего партнера на 10 лет

В таких парах легко могут наблюдаться различные трудности. Все из-за того, что женщина обычно стареет намного быстрее, чем мужчина. Таким образом, в основном на такие отношения идут мужчины, испытывающие трудности со своей собственной жизнью, в таких браках главенствующую, доминирующую роль берет на себя женщина. От нее зависит многое, материальное положение обоих партнеров, а также положение в обществе. Однако, обоих партнеров все устраивает и разводов среди таких союзов не так много.

Пара, где женщина старше своего партнера на 15 лет и более

В большинстве случаев, такая разница характерна для браков по расчету. Пара вместе, потому что каждый обеспечивает друг друга в каком-то определенном плане. Если же кто-то не выполняет обязательства, то тогда пара распадается.

Таким образом, стоит сказать, что самой идеальной разницей в возрасте между партнерами является разница в 3-5 лет.